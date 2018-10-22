Певец Мистер Кредо задержан полицией в Москве

Очередной российский музыкант оказался в центре скандала. На этот раз певец Мистер Кредо был доставлен в суд, где ему выписали штраф из-за жалоб соседей.

По последним данным, Мистер Кредо слушал песни со своего альбома дома после 23:00 мск. Соседи вызвали правоохранителей.

Певец был задержан за административное правонарушение и доставлен в суд. Он обязан оплатить штраф в две тысячи рублей, передает Teleprogramma.pro.

Певец обрел популярность благодаря композициям "Чудная долина" и "Медляк". Мистера Кредо не раз критиковали за то, что в своих песнях он якобы пропагандирует наркотики.