Звезду-инвалида из шоу "Голос" оставили без жилья

Победитель шоу "Голос. Дети" Данил Плужников, выигравший вместе с главным призом квартиру в Сочи, до сих пор не получил обещанных ключей. Администрация города уже два года отделывается обещаниями.

Данил в 2016 году покорил российских зрителей великолепным голосом и заслуженно завоевал главный приз проекта "Голос. Дети". Членов жюри, как и всех россиян, потряс не только талант юного артиста, но его сила воли: Плужников состязался в шоу наравне с другими участниками, несмотря на серьезный недуг. У мальчика спондилоэпифизарная дисплазия, его рост – всего 110 сантиметров.

Победив в проекте, Данил получил не только возможность выступать на концертах, но и щедрый подарок от администрации Сочи. Там решили наградить знаменитого земляка однокомнатной квартирой в центре города. Плужникову уже 16 лет, но обещанных ключей от нового жилья он так и не получил.

"У сына нет ни ключей, ни документов на квартиру. Ему их так и не дали", – рассказала мать певца Ирина Афанасьева. Она напомнила, что недавно исполнилась мечта Данила – он поступил в музыкальное училище в Москве. Вместе с матерью Плужников снимает однушку неподалеку от учебного заведения.

Плужников гастролирует, снимает клипы. Однако, по словам матери, несмотря на успехи артиста, приходится считать каждую копейку. Жилье в Москве дорогое, да и лечение Данила недешево. Они рассчитывали сдавать сочинское жилье на время учебы Плужникова в столице, это стало бы неплохим финансовым подспорьем. Однако чиновники администрации сроков передачи ключей не называют, хотя от обещаний и не отказываются, пишет StarHit.