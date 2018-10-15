Как живет Наталья Негода из "Маленькой Веры"
Андрей Малахов признался, что бегал на тот нашумевший фильм три раза. И, разумеется, купил журнал "Советский экран", на обложке которого была фотография исполнительницы главной роли – Натальи Негоды. Спустя 30 лет Малахов лично встретился со своим кумиром в студии программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия".
"Наталья стала первой советской актрисой, попавшей на обложку американского Playboy (она там снялась, посоветовавшись с режиссером фильма Василием Пичулом, поскольку оба решили, что без этой обложки фильм не имел бы успеха в американском прокате. – Прим. ред.), – рассказал Малахов о памятной встрече. – Но выпуски "Советского экрана" были для нее важнее".
Она развеяла слух, что перебралась на ПМЖ в США. Отметила, что очень благодарна своей маме Тамаре Павлюченко – режиссеру таких детских программ, как "Будильник", "До 16 и старше", "Спокойной ночи, малыши!" "А еще Наталья рассказывает, что по утрам с чашечкой кофе любит смотреть в окно московской квартиры, откуда открывается замечательный вид на футбольное поле", – заверил Малахов.
Негода, как пишет журнал StarHit, о роде занятий предпочла не распространяться. Она лишь пошутила, что всегда была немного Обломовым, скорее всего, имея в виду, что не гналась за славой и карьерой. Звезда редко выходит в свет и игнорирует вопросы о личной жизни. Однако невероятная популярность от "Маленькой Веры" никуда не исчезла – Наталью до сих пор узнают на улице.
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