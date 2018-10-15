Как живет Наталья Негода из "Маленькой Веры"

Премьера фильма "Маленькая Вера" состоялась в 1988 году, и тогда его посмотрели почти 55 миллионов человек. Зрители штурмовали кинотеатры, чтобы увидеть откровенную постельную сцену, аналогов которой просто не было в советском кино.



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