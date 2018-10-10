Униженная Седокова прячется под маской

Анна Седокова предстала перед поклонниками в негламурном виде. Певица делала омолаживающие процедуры прямо в такси.



Анна опубликовала в личном Instagram странный ролик. Артистка снимает себя на камеру мобильного телефона во время поездки в аэропорт. Седокова облачена в блузку с экстремально глубоким вырезом, а на ее лице красуется увлажняющая маска.

"Как выглядеть в 6 утра стильной, увлажненной, роскошной , выспавшейся и жизнерадостной по дороге в аэропорт ? Никак 😂😂😂 Доброе утро , я и плюс 27 градусов тепла передаем тебе приветики 💋(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала певица.

Поклонники оценили ее находчивость. Многие отметили, что Анна – девушка без комплексов. "Тема сисек не раскрыта 😂", "Хмммм... А я думал, что 0,5 светлого– лучшее решение...)))", "Да, Майкл Жексон. Красавица. 🔥", "Скоро хэллоуин...)", "Что морщинки появляются? Но ты Найс и с ними будешь Ань", "Вообще Пууууля❤️👍🤣😄🍺просто огонь 🔥", – отметили интернет-пользователи.

Напомним, что Седокова провела несколько дней в Бангкоке. Она участвовала в съемке одного известного бренда. Анна призналась, что работать в Азии ей очень понравилось.

"Идет почти восьмой час съемочного процесса, а усталости нет совсем и уверена, что и не будет, потому что я восхищена такой профессиональной работой нашей интернациональной команды в Бангкоке. И признаюсь честно, я никогда не видела людей, которые работают быстрее 🔥 Декорации меняются за считанные минуты и удивительно, что каждый дополняете работу другого, и искренне радуются твоим успехам. Так приятно. Удивительно, что еще ни разу не слышала, что кто-то голос поднял и за 8 часов работы еще не было обеда. Просто приносят перекус или фрукты и каждый подходит и берет, но через пол часика тоже обед назначен. Буду еще раз тайскую еду есть. Лидеры сегодня – это тофу и яйца в разном виде. И все жутко острое", – рассказала певица фанатам.

Недавно, выступая на корпоративе, Анна оскорбилась тем, что люди в зале ели шашлык и смотрели на нее как на "клоуна". Седоковой так и не удалось расшевелить в тот злополучный день публику. Она призналась, что мечтает когда-нибудь стать "таким большим артистом", чтобы иметь возможность никогда не испытывать чувство унижения.

