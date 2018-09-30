"Хочется помыться": Седокова заперлась в номере после унижения от богатых клиентов

Украинская певица Анна Седокова поделилась со своими подписчиками в Instagram переживаниями после худшего, по ее словам, концерта в жизни. Бывшая солистка "ВИА Гры" пережила страшное унижения во время выступления перед богатыми клиентами.

Не секрет, что несмотря на все стереотипы о красивой жизни звезд шоу-бизнеса, многим из них приходится зарабатывать на хлеб не только концертами перед благодарной публикой. Поговаривают, что особенно остро эта проблема стоит перед женскими коллективами и красотками, выступающими соло. В частности, артистам приходится ходить на корпоративы, где публика не столь живо реагирует на появление звезд на сцене.

"Только что у меня был один из худших концертов в моей жизни. Лежу реву в номере уже час. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала на своей странице в Instagram бывшая солистка "ВИА Гры" Анна Седокова. Проблемным оказалось выступление на корпоративе.

"Люди, у которых есть лишние деньги, приглашают себе артистов, чтобы они их веселили. И вот ты выходишь на сцену, прилетаешь, оставляя, того кого любишь, командой настраиваешься, красишься красиво, молитву читаешь перед сценой, благодаришь Бога за профессию перед сценой, а потом выходишь на нее... А люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна. Развлекай нас , а мы устали, посидим", – пожаловалась певица.

Она призналась, что несмотря на все усилия, ей так и не удалось расшевелить публику. "Я мечтаю когда-то стать таким большим артистом, чтобы позволить себе никогда не испытывать такое чувство унижения", – призналась Седокова. Однако бросить заниматься неблагодарным трудом она не может – на певице лежит материальная ответственность перед семьей и ее бизнесом.

Судя по всему, концерт, который так сильно ранил Анну Седокову, состоялся в Сочи. На нем певица была в красивом наряде. состоящем из обтягиваюих латексных черных брюк и такого же небольшого топика.