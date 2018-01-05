У Бабкиной особенные отношения с внуком
В своем интервью StarHit внук Надежды Бабкиной показа себя, несмотря на юный возраст, очень рассудительным и умным ребенком. Журналисты обратили внимание, что свою бабушку Георгий называет по имени. На это у мальчика нашлось весьма рациональное объяснение.
"Так быстрее. В ее имени четыре буквы, а в слове "бабушка" – семь", – заметил Георгий. Сама Бабкина предположила: "Наверное, Георгий стал называть меня Надей (а сперва Адей), потому что, будучи маленьким, слышал, как родители обсуждали: "Скоро Надя приедет" или "Вон Надю по телевизору показывают".
Певица подчеркнула, что ее этот факт никогда не смущал, тем более, что между ней и внуком установились очень доверительные и особенные отношения. "Мы живем в соседних домах, и, узнав, что я приехала, мчится, и у нас происходит разговор тет-а-тет. Бывает, говорю сыну и невестке, чем со мной делился, и выясняется, что им Георгий такого не рассказывал", – призналась Бабкина.
Георгий пошел в первый класс и заявил, что учиться ему очень нравится. "Никогда не расслабляюсь. Игрушки мне уже надоели. Я и в детстве их не очень любил. Как родился, сразу начал мечтать об учебе", – заявил он.
Кроме того, мальчик поделился своими планами на будущее – полететь на Луну и стать энергетиком, а также рассказал о внеклассных уроках. Помимо чтения книг туда входят занятия в музыкальной школе, теннис и походы в театр.
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