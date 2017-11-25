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Свадьба Кузина из "Дома-2" обернулась разочарованием

Евгений Кузин и Александра Артемова. Фото: instagram.com/kuzinzhenya
Звезды "Дома-2" Евгений Кузин и Александра Артемова решили не ограничиваться одной свадьбой, и вдобавок к официальной церемонии, которая состоялась еще 22 ноября, спустя два дня закатили шикарное торжество для всех друзей. На празднике собрались не только близкие родственники и друзья, но и многие участники телестройки.

Продолжение: Бородина и Солнцев подурачились на свадьбе звезд "Дома-2"
прочитано 12067 раз

Держа в уме репутацию скандального телепроекта "Дом-2" и многих его участников, которые часто заставляют говорить о себе из-за неоднозначных выходок, поклонники передачи и многие светские журналисты ожидали, что свадьба Евгения Кузина и Александры Артемовой обернется громкой и некрасивой историей. Те, кто следил за торжеством именно с такими ожиданиями, серьезно разочаровались.

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Вечеринка вышла красивой, трогательной и по-доброму зажигательной. А любителям скандалов осталось только разочарованно отмечать: никто не подрался, во время праздничных тостов невесту не обвиняли в непотребствах, а участники "Дома-2" не принялись выяснять отношения прямо за праздничным столом. Зато гости свадьбы отлично повеселились и насладились приятной атмосферой.

Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_)

Одним из первых на торжество приехал Рустам Солнцев. Гостей он поразил яркой рубашкой с в крупный горох, а также вокальными данными – вместе со Степаном Меньщиковым они исполнили хит Верки Сердючки "Дольче Габбана".

Невеста же очаровала всех присутствующих своим роскошным дизайнерским платьем. "За свадебным платьем я летала в Сочи, для меня сшил его очень талантливый дизайнер", – цитирует портал Dom2Life Александру Артемову. Она добавила, что в таком наряде будет чувствовать себя по-королевски.

Присутствовал на торжестве и сын Евгения Кузина от первого брака. Маргарита Агибалова не только отпустила его на свадьбу к отцу, но и пожелала молодоженам счастья.

Среди гостей были замечены также Ксения Бородина, Виктория Романец, Нелли Ермолаева, Антон Гусев, Иван Бразиков и другие участники "Дома-2". Все как один отметили великолепное оформление зала для торжества, а также веселую атмосферу после трогательной сцены у импровизированного алтаря.

Автор: Геннадий Куприянов25 ноября 2017, 11:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бородина и Солнцев подурачились на свадьбе звезд "Дома-2"

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