Свадьба Кузина из "Дома-2" обернулась разочарованием
Держа в уме репутацию скандального телепроекта "Дом-2" и многих его участников, которые часто заставляют говорить о себе из-за неоднозначных выходок, поклонники передачи и многие светские журналисты ожидали, что свадьба Евгения Кузина и Александры Артемовой обернется громкой и некрасивой историей. Те, кто следил за торжеством именно с такими ожиданиями, серьезно разочаровались.
Вечеринка вышла красивой, трогательной и по-доброму зажигательной. А любителям скандалов осталось только разочарованно отмечать: никто не подрался, во время праздничных тостов невесту не обвиняли в непотребствах, а участники "Дома-2" не принялись выяснять отношения прямо за праздничным столом. Зато гости свадьбы отлично повеселились и насладились приятной атмосферой.
Одним из первых на торжество приехал Рустам Солнцев. Гостей он поразил яркой рубашкой с в крупный горох, а также вокальными данными – вместе со Степаном Меньщиковым они исполнили хит Верки Сердючки "Дольче Габбана".
Невеста же очаровала всех присутствующих своим роскошным дизайнерским платьем. "За свадебным платьем я летала в Сочи, для меня сшил его очень талантливый дизайнер", – цитирует портал Dom2Life Александру Артемову. Она добавила, что в таком наряде будет чувствовать себя по-королевски.
Присутствовал на торжестве и сын Евгения Кузина от первого брака. Маргарита Агибалова не только отпустила его на свадьбу к отцу, но и пожелала молодоженам счастья.
Среди гостей были замечены также Ксения Бородина, Виктория Романец, Нелли Ермолаева, Антон Гусев, Иван Бразиков и другие участники "Дома-2". Все как один отметили великолепное оформление зала для торжества, а также веселую атмосферу после трогательной сцены у импровизированного алтаря.
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