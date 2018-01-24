"Куда исчезла грудь?": Гагарину обругали за издевательства над собой

Певица Полина Гагарина взволновала поклонников новым фото с отдыха на Мальдивах, которым она поделилась в Instagram. Пользователи соцсети всерьез обеспокоились ее внешним видом.

В последнее время звезда стала очень активно худеть. Девушка занимается спортом, правильно питается, что отражается и на ее формах. Еще недавно ее точеной фигурке можно было позавидовать, но сейчас фанаты Полины расстроены из-за чрезмерной худобы своего кумира.

На опубликованном в микроблоге снимке Гагарина выглядит, как девочка-подросток. Примечательно, что артистка и сама над собой посмеялась, поставив к фото хештеги "ну и где грудь", "грудь пошла погулять".

"Зачем себя так доводить?", "Ой! А где сиси?", "Что за мужик?", "Кушай! Совсем худая", "Умница, красавица, но с диетами переборщила. Такая худая, что жудко", – написали Полине фолловеры. Однако нашлись и те, кто восхитился внешним видом певицы. В частности, пользователи Сети отметили стальной пресс Гагариной. "Видны мышцы накаченные. Не зря занимаетесь спортом", "Какая прекрасная форма, тьфу на завистников", "Полиночка! Вы такая естественная. Не как все. Пожалуйста, оставайтесь всегда такой. Очень приятно смотреть на Вас", – комментируют снимок подписчики.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Янв 23, 2018 at 12:10 PST

Отметим, что стройность дается Полине непросто. Ранее звезда признавалась, что сидит на строжайшей диете и ест "ровно столько, чтобы где-нибудь не упасть".