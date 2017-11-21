Лысая Полина Гагарина ошеломила своим видом

Полина Гагарина появилась на обложке журнала без единого волоска на голове. Многочисленные поклонники пришли в ужас от увиденного.

Полина Гагарина появилась на обложке декабрьского номера журнала SNC. На фотографии популярная исполнительница представлена в бесформенном балахоне сидящей под феном, который много лет назад был распространен в парикмахерских. Изюминкой снимка стала абсолютно лысая голова Гагариной.

"Наконец-то! SNC декабрь и результат наших экспериментов с командой #sncmagazine Это было смело, быстро и очень красиво 😘 внутри блиц-интервью✨ 📷 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – коротко подписала снимок явно довольная результатом Полина. Однако ее многочисленные поклонники пришли в ужас от увиденного.

Комментаторы раскритиковали Гагарину в пух и прах. "Ужасно 😱", "Шооооок", "Зря конечно", "Зря Полина", "Зачееееееем? Зачем? Ну зачем это кольцо в носу🐮?", "Испугалась*🙈", "Мое мнение – не красиво...", "Не идет! грубая!👎👎👎", "Господи, ужас", "Ты че с собой сделала?", "Люди уже не знают как на себя обратить внимания !!! Не знаю зачем это сделали ,но с волосами намного лучше", – высказались ошеломленные пользователи Сети.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Ноя 20 2017 в 11:07 PST

Впрочем, нашлись и те подписчики, кто сразу сделал вывод, что певица просто воспользовалась фотошопом или специальной шапочкой, имитирующей лысину. Ведь в том же Instagram Полина выкладывает современные фотографии, на которых демонстрирует неизменный блонд.

Ранее своей радикальной стрижкой ошеломила общественность актриса Юлия Высоцкая. Для роли в драме Андрея Кончаловского "Рай" артистка пошла на рискованный шаг – подстриглась почти налысо.

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