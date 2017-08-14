Почему Полину Гагарину выгнали из "Голоса"

Как говорят, певица не нравилась коллегам и зрителям. Поэтому продержалась всего два сезона популярного шоу.

Полина Гагарина сидела в кресле наставника шоу "Голос" два сезона подряд. Она заняла место Пелагеи, которая была в декретном отпуске. Правда, поклонникам проекта Гагарина не пришлась по душе. Многим зрителям показались, например, подозрительными некоторые аспекты в общении наставницы с подопечной Екатериной Ковской. Фанаты шоу даже предположили, что речь идет о заговоре. Ведь артистка так расчувствовалась от проникновенного выступления Екатерины, что немедленно к ней повернулась. А далее выяснилось, что Гагарина прекрасно знакома с Ковской. Оказывается, Екатерина пишет для звезды песни.

Не нравилась многим зрителям и манера судейства Гагариной. "В жюри страшно раздражала Полина Гагарина. Пустота, великая пустота прошлась по этой девушке и, видимо, забыла внутри у нее свой кусочек. Рано ей быть в наставниках. Петь – пожалуйста, хотя звучит она довольно однопланово. По-моему, она не всегда понимает то, что слышит, как люди поют и почему так поют. Пытается манерой держаться подражать Пелагее? Может быть. Не получается. "Обнимашки" и "зазывашки" выглядят глупыми. Кажется, с таким выбором дамской кандидатуры поторопились – второе место на "Евровидении" ничего не значит. Чтобы быть наставником, надо быть сложившимся человеком, профессионалом. И – если таковым не являешься – не перебивать взрослых опытных дядек", "Гагарина, по-моему, боится что-то сделать не так, не то ляпнуть. Вроде симпатичная, а какая-то неживая", "Увы, у Полины Гагариной для наставницы очень мало опыта. Пелагея хотя практически ее ровесница, но проделала значительно больший путь в карьере певицы: больше вращалась среди музыкантов-неформалов, разносторонне развивалась", – писали в интернете рядовые зрители и именитые эксперты.

А сама звезда не раз конфликтовала с коллегами по жюри. Особенно часто Полина сталкивалась с Григорием Лепсом. Дело в том, что певец постоянно перебивал девушку и часто не давал ей высказать свое мнение. "Григорий, у вас явно реакция на мой голос, я поняла. Как только я начинаю что-либо говорить, он сразу начинает", – возмущалась певица. Зрители заметили, что по отношению к ней Лепс часто вел себя слишком грубо.

Словом, в шестом сезоне, не без влияния телезрителей, Гагарину решили поменять на привычную Пелагею. Сама Полина об этом не сожалеет. По ее словам, все члены жюри "Голоса" – популярные и занятые артисты, графики которых непросто совмещать со съемками. Проект серьезный и отнимает много времени, потому что своей командой нужно заниматься вплотную. "Очень здорово, что в "Голосе" существует свой "пул" жюри, который меняется из сезона в сезон. Наставникам это помогает дистанцироваться, посмотреть на проект со стороны, оценить себя и работу других. Для зрителей и участников проекта смена лиц в креслах тоже важна – проект должен меняться", – цитирует Гагарину РИА "Новости".



