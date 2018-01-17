Бывший любовник надругался над мечтами Собчак

Избирательный штаб Ксении Собчак бурлит от скандала, начало которому положили бывшие любовники. Представитель интересов кандидата в Чувашии требует отозвать подписи, собранные в ее поддержку в этом регионе.

Подписи, собранные в Чувашии в пользу выдвижения Ксении Собчак на пост президента, недействительны. Как утверждает бывший юрист избирательного штаба кандидата "против всех" Юрий Сидоров автографы избирателей собирали при помощи главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева.

Сидоров написал открытое письмо телеведущей, в котором сказано, что сотрудники администрации ездили в районы вместе со сборщиками и "организованно подвозили людей". "Учитывая то, что вы не являетесь "проектом Кремля", прошу вас, Ксения Анатольевна, не сдавать в Центральную Избирательную комиссию подписи собранные в поддержку Вашего выдвижения в Чувашской Республике", – пишет активист.

Однако дело получило неожиданный оборот после признания главы чувашского штаба Ксении Собчак – Дарьи Комаровой. Она рассказала, что с Юрием Сидоровым – ее молодым человеком – они поругались 7 января, и юрист покинул избирательный штаб. А теперь, по ее словам, активист "свое личное отношение перевел на рабочие моменты".

Сам скандалист своей связи в Комаровой скрывать не стал. "Дарья была моей женщиной! Я сейчас немного выпил, но вы не подумайте, что я алкоголик...", – приводит разговор с юристом "МК". В то же время, Сидоров продолжает утверждать, что людей заставляли отдавать подписи в поддержку Собчак.

Сама кандидат тем временем пригласила всех желающих лично приехать в Чебоксары и проверить подлинность собранных подписей. Как отмечает издание, времени, чтобы разбираться с чувашским филиалом "Дома-2", у телеведущей не так уж и много: она сейчас пытается доказать, что не вела новогодний корпоратив на острове Бали и одновременно воюет с главой штаба Алексея Навального.