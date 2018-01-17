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Шоу-бизнес

Бывший любовник надругался над мечтами Собчак

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Look
Избирательный штаб Ксении Собчак бурлит от скандала, начало которому положили бывшие любовники. Представитель интересов кандидата в Чувашии требует отозвать подписи, собранные в ее поддержку в этом регионе.
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Подписи, собранные в Чувашии в пользу выдвижения Ксении Собчак на пост президента, недействительны. Как утверждает бывший юрист избирательного штаба кандидата "против всех" Юрий Сидоров автографы избирателей собирали при помощи главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Сидоров написал открытое письмо телеведущей, в котором сказано, что сотрудники администрации ездили в районы вместе со сборщиками и "организованно подвозили людей". "Учитывая то, что вы не являетесь "проектом Кремля", прошу вас, Ксения Анатольевна, не сдавать в Центральную Избирательную комиссию подписи собранные в поддержку Вашего выдвижения в Чувашской Республике", – пишет активист.

Однако дело получило неожиданный оборот после признания главы чувашского штаба Ксении Собчак – Дарьи Комаровой. Она рассказала, что с Юрием Сидоровым – ее молодым человеком – они поругались 7 января, и юрист покинул избирательный штаб. А теперь, по ее словам, активист  "свое личное отношение перевел на рабочие моменты".

Сам скандалист своей связи в Комаровой скрывать не стал. "Дарья была моей женщиной! Я сейчас немного выпил, но вы не подумайте, что я алкоголик...", – приводит разговор с юристом "МК". В то же время, Сидоров продолжает утверждать, что людей заставляли отдавать подписи в поддержку Собчак.

Сама кандидат тем временем пригласила всех желающих лично приехать в Чебоксары и проверить подлинность собранных подписей. Как отмечает издание, времени, чтобы разбираться с чувашским филиалом "Дома-2", у телеведущей не так уж и много: она сейчас пытается доказать, что не вела новогодний корпоратив на острове Бали и одновременно воюет с главой штаба Алексея Навального.

Автор: Андрей Евлампиев17 января 2018, 08:35
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Чем удивляла Собчак

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