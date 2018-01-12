Пышногрудая красотка подложила свинью Аршавиной

Модель Ольга Семенова, спровоцировавшая скандал в семействе Аршавина рассказала об угрозах со стороны жены футболиста. Пышногрудая модель опасается за свою жизнь.

В разговоре с журналистами 25-летняя жительница Алматы заявила, что весь город сейчас только и говорит об угрозах Алисы Аршавиной в ее сторону. "Сейчас эта история во всех новостях, меня уже дети на улице узнают! Моим родителям вообще "Скорую помощь" вызывали!", – приводит ее слова газета "Комсомольская правда". Семенова еще раз заявила, что подает на Аршавину в суд.

К заявлению об угрозах физическим насилием и о оскорблении чести и достоинства модель собирается добавит еще одно: о клевете. По словам Семеновой, Алиса Аршавина обвинила ее в шантаже. "На самом деле я юрист, у меня 8 лет обучения, я магистр юридических наук. Я не до такой степени дура, чтобы человека шантажировать. Сегодня я ее душевно поздравила с обретением новой статьи за клевету", – заявила Семенова.

Кроме того, девушка заявила, что Алиса Аршавина не успокоилась и продолжает строить ей козни, провоцируя ее и пытаясь найти компромат: "продолжаются манипуляции. Мне задают личные вопросы мнимые журналисты, мнимые спонсоры с предложением отдаться за 5-10 тысяч долларов". Семенова уверяет, что деньги ей не нужны: у модели нет проблем со средствами.

"С 14 лет зарабатываю, в 18 лет уже купила себе машину. Никаких любовников! Никого не разлучала никогда в жизни, никого не уводила из семьи! У меня нормальный моральный облик. Я – фотомодель. И если моей внешности причинят какой-то увечье, моя карьера может накрыться медным тазом. Я очень опасаюсь этого", – заявила Семенова.

Напомним, Алиса Аршавина взъелась на модель после того, как в Сети появилась видеозапись, на которой знаменитый футболист нежно обнимает 25-летнюю модель за талию. Семенова рассказывала, что жена игрока "Кайрата" угрожала отрезать девушке пальцы. Кроме того Алиса вновь пустила в ход излюбленный прием: заявила, что она майор ФСБ и поэтому легко сможет подкинуть фотомодели наркотики.