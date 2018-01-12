Россияне жестоко унизили завравшуюся жену Аршавина

Алиса Аршавина, жена знаменитого футболиста, видимо, решила ярко начать 2018 год. Она успела стать участницей уже двух крупных скандалов.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо такого энтузиазма супруги игрока казахстанского "Кайрата". Они наводнили интернет шутками про Алису Аршавину. Обитатели Twitter припомнили жене футболиста скандал, который она развязала на борту самолета. Алиса требовала от сотрудников авиакомпании пересадить няню ее ребенка в бизнес-класс, хотя билеты для женщины были куплены в эконом.

После отказа Алиса Аршавина начала угрожать бортпроводникам своими связями, запугивая персонал тем, что является майором ФСБ. Сотрудники авиакомпании почему-то не испугались и просто ссадили с рейса саму Аршавину, ребенка и няню. Согласно другой версии, жена футболиста решила поменять десятилетней дочери подгузник прямо перед взлетом. Так или иначе, Аршавина оказалась не в Алма-Ате, а в полиции.

Боевые жёны и подруги у футболистов - их бы на поле себя показать и за мужей постоять! — EVicancom (@EVicancom) 10 января 2018 г.

Иронии и сарказму пользователей Сети не было предела: "Жена Аршавина даже в Казахстан не смогла попасть (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Андрей Аршавин – муж майора ФСБ Алисы. А чего добился ты, лузерок?", "Идиотка! Надо было называться Епископом Петербужским Иеромонахиней Клавдией!", "Зашел в пятерочку сказал, что капитан. Не прокатило тоже, пришлось платить", - шутили пользователи.

Идиотка! Надо было называться Епископом Петербужским Иеромонахиней Клавдией! — Кусь!������ (@AndysSuperstar) 8 января 2018 г.

Количество ироничных комментариев касательно Алисы Аршавиной возросло после публичного выступления казахстанской модели: девушка уверяла, что жена футболиста в приступе ревности к своему супругу угрожает отрезать ей пальцы и подбросить наркотики. В этот раз опять не обошлось без козыряния званием майора ФСБ.

Зашёл в пятёрочку сказал , что капитан . Не прокатило тоже , пришлось платить — Set (@set47_) 11 января 2018 г.

Публичное сообщение ФСБ, что Алиса Аршавина не имеет к силовой структуре ни малейшего отношения и никогда не работала в ней, довело пользователей Сети до экстаза. "Футболист Андрей Аршавин, узнав внезапно о "настоящем" месте работы своей жены, наконец-то понял, что в сборную России его не приглашают исключительно потому, что он является носителем информации о личной жизни работника ФСБ", "Аршавин рвался к воротам, крича, что он полковник ФСБ", – упражнялись пользователи в остроумии.

Тогда новость должна звучать так: майора ФСБ сняли с рейса из-за обоср..шегося ребенка. — Идущая вослед (@pepe_ion) 8 января 2018 г.

Сказ о том как майоры фэсэбэ подгузники на лету меняли. — Виктор (@yaviktoro55) 11 января 2018 г.

Две половинки одного целого�� — ���� Татьяна ���� (@irxova) 8 января 2018 г.

Ей стыдно было сказать "да ты знаешь кто мой муж?", поэтому пришлось самой выкручиваться — Kindzadza���� (@Kindzadzaa) 8 января 2018 г.

Аршавин рвался к воротам, крича, что он полковник ФСБ — Сергей Макаров (@ccmakarov) 11 января 2018 г.

Футболист Андрей Аршавин,узнав внезапно о "настоящем" месте работы своей жены,наконец-то понял,что в сборную России его не приглашают исключительно потому,что он является носителем информации о личной жизни работника ФСБ. — Шляпа Челентано (@_Flagman_) 10 января 2018 г.

Однажды казахский футболист Аршавин задумал изменить майору ФСБ. Но ФСБ не дремлет pic.twitter.com/8uWtesXLND — Веселые ребята (@VRebyata) 11 января 2018 г.

А в РФС заявили, что Андрей Аршавин никогда не был футболистом https://t.co/V8edf9Qti5 — Konstantin Petrov (@KMPetrov3107) 10 января 2018 г.

Жена Аршавина даже в Казахстан не смогла попасть — Макс ЧΞпай™ (@Maks_Chepay_4) 11 января 2018 г.