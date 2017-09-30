Беременная Рапунцель из "Дома-2" сломала мужу жизнь

Звездная пара бывших участников шоу "Дом-2" Дмитрий Дмитриенко и Ольга Рапунцель, за отношениями которых практически в прямом эфире следили зрители телестройки, вновь не сходит со страниц газет и журналов. Несмотря на то, что через несколько месяцев у молодых родится ребенок, они приняли решение развестись. Вину за произошедшее многие возлагают на главу семейства. Тетя и опекунша Дмитрия Дмитриенко Людмила изложила свою версию событий.

Людмила Григорьевна приходится тетей Дмитрию Дмитриенко, однако она взяла на себя опекунство над ним после смерти сестры. Женщина уверена, что молодой человек не виноват в том, в чем его обвиняют. по ее мнению, он стал жертвой интриг своей жены, которая таким образом хочет вернуться на "Дом-2".

"Оле надо было на проект вернуться. Поэтому она все сделала так", – цитирует издание "Дом-2.Life" Людмилу Григорьевну. Скандал с интимными переписками Дмитриенко, уверена она, тоже дело рук Ольги Рапунцель. "Это пиар Оли, который она затеяла для того, чтобы вернуться на проект. Дима ей никогда не нужен был…", – заметила женщина.

"Моего сына на протяжении двух лет выставляют лохом и идиотом. Он нормальный парень. "Дом-2" испортил ему жизнь и судьбу. И Оля, и "Дом-2". Они позволили человека унизить, растоптать, окунуть в грязь и лишить его жизни", – уверена она. Мама Дмитриенко боится, что после такой скандальной славы молодому человеку не удастся найти работу и устроиться в жизни. По ее словам, Ольга Рапунцель обрекла мужа на муки.

Публикация от Дмитрий Дмитренко (@dmitry_dmitrenko) Сен 27 2017 в 6:01 PDT

"Я про Олю вообще не хочу говорить. Меня интересует только судьба моего сына. Поломанная судьба", – призналась женщина. Она добавила, что в издевательствах над ее сыном принимали участие и другие участники телестройки. "Они лишили его жизни! Лишили его судьбы и будущего. Я не знаю, как он будет держаться", – подчеркнула опекунша Дмитрия Дмитриенко.

Напомним, ранее звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель подала заявление в полицию на своего мужа, экс-участника реалити-шоу Дмитрия Дмитренко. Беременная девушка обвинила его в избиениях и намерена с ним развестись. Поклонники телепроекта и вовсе требуют заключить молодого человека под стражу.