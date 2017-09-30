Беременная Рапунцель из "Дома-2" сломала мужу жизнь
Людмила Григорьевна приходится тетей Дмитрию Дмитриенко, однако она взяла на себя опекунство над ним после смерти сестры. Женщина уверена, что молодой человек не виноват в том, в чем его обвиняют. по ее мнению, он стал жертвой интриг своей жены, которая таким образом хочет вернуться на "Дом-2".
"Оле надо было на проект вернуться. Поэтому она все сделала так", – цитирует издание "Дом-2.Life" Людмилу Григорьевну. Скандал с интимными переписками Дмитриенко, уверена она, тоже дело рук Ольги Рапунцель. "Это пиар Оли, который она затеяла для того, чтобы вернуться на проект. Дима ей никогда не нужен был…", – заметила женщина.
"Моего сына на протяжении двух лет выставляют лохом и идиотом. Он нормальный парень. "Дом-2" испортил ему жизнь и судьбу. И Оля, и "Дом-2". Они позволили человека унизить, растоптать, окунуть в грязь и лишить его жизни", – уверена она. Мама Дмитриенко боится, что после такой скандальной славы молодому человеку не удастся найти работу и устроиться в жизни. По ее словам, Ольга Рапунцель обрекла мужа на муки.
"Я про Олю вообще не хочу говорить. Меня интересует только судьба моего сына. Поломанная судьба", – призналась женщина. Она добавила, что в издевательствах над ее сыном принимали участие и другие участники телестройки. "Они лишили его жизни! Лишили его судьбы и будущего. Я не знаю, как он будет держаться", – подчеркнула опекунша Дмитрия Дмитриенко.
Напомним, ранее звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель подала заявление в полицию на своего мужа, экс-участника реалити-шоу Дмитрия Дмитренко. Беременная девушка обвинила его в избиениях и намерена с ним развестись. Поклонники телепроекта и вовсе требуют заключить молодого человека под стражу.
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