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Муж беременной звезды "Дома-2" рассказал о побоях

Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel
Супруг участницы реалити-шоу Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитренко, которого она обвинила в избиении, сделал откровенное признание. По словам парня, он чувствует себя потерянным.
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"Состояние у меня обескураженное. Я понимаю, что только недавно все было хорошо, и что-то разбилось в нашей жизни, – черная полоса. И нас больше нет", – говорит Дмитрий. "Я за семью, за то, чтобы дети росли в семье, у них были мама и папа, чтобы они жили в счастье, гармонии, любви и достатке. У всех случается бытовуха, все мы ругаемся, разговариваем на повышенных тонах", – признает молодой человек.

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Ему не нравится, что жена сделала их конфликт достояние общественности. "Я понимаю, когда любая женщина беременная, у нее не работает мозг, он в этот момент отключается, у нее играют гормоны. Я всегда говорил, что счастье любит тишину", – делится Дмитренко.

По его мнению, Рапунцель его оболгала, заявив, что он ее бил. "Для меня важно, чтобы она успокоилась, перестала выливать на меня беспочвенную грязь. Свою супругу я бить никогда не буду, потому что она носит моего малыша. Для меня свадьба и штамп в паспорте не игрушки. Я от ребенка не отказываюсь и хотел бы, чтобы у него была моя фамилия", – заявил Дмитрий.

Он отметил, что находится в полной растерянности и не понимает, как такое могло с ним произойти. "У меня ощущение, что мне нож вонзили в спину. Но все, что не делается, все к лучшему", – рассказал порталу Super.

Напомним, ранее Ольга Рапунцель подала заявление в полицию на своего мужа. Беременная девушка обвинила его в избиениях и намерена с ним развестись.

Автор: Людмила Фоканова28 сентября 2017, 21:54
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