Страшные последствия беременности звезды "Дома-2"

Ольга Рапунцель не может встать с кровати. У нее начинает кружиться голова, отекают ноги и болит спина.

Участница реалити-шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель готовится стать мамой. Правда, беременность у нее протекает тяжело. "После 9 вечера не могу встать с кровати, – чуть не плачет Оля. – Именно в это время начинает кружиться голова, отекают ноги и болит спина. Димочка (муж – Прим. ред,) только и слышит: подай, принеси, приготовь. Ну а что? Это малыш требует. Пусть милый терпит. тут как-то ночью мне захотелось арбуза, пришлось любимому вставать и топать в круглосуточный магазин!"

Внешний вид тоже Рапунцель не радует. "Стоя перед зеркалом, я заметила, как увеличилась грудь, врач предупредил, что это только начало. А самое смешное, что изменился размер ноги: еще два месяца назад был полный 40, а сейчас 40 с половиной. Пришлось полностью заменить старую обувь на новую".

Но самое страшное последствие для Ольги – серьезные неизбежные перемены в бурной интимной жизни, без которой Рапунцель и дня не может обойтись. "Акробатика в постели теперь отменяется, – вздыхает звезда "Дома-2". – Занимаемся сексом каждый день, но не больше одного раза и делаем это трепетно, о страсти пока позабыли. Любимый относится к этому с пониманием. Кстати, первый даже не пристает".

"Чувствую, у меня будет девочка. Просто от голубого цвета меня выворачивает наизнанку. Все платья и костюмы этого цвета спрятала далеко и подальше", – цитирует участницу телестройки журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".