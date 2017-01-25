Болезнь подкосила Ивана Охлобыстина. Популярный актер и священнослужитель приготовился к смерти.

Иван Охлобыстин сообщил о проблемах со здоровьем на своей официальной страничке в социальной сети Twitter. "Ну что ж... я вернулся. Сильно болел, думал, что умру, но нет.. вернулся. И...?!!" – объявил популярный актер и священнослужитель.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на сообщение звезды сериала "Интерны". Фанаты пожелали Охлобыстину скорейшего выздоровления.

А журналисты связались с официальным представителем актера, чтобы выяснить подробности. Пресс-секретарь Максим Брусницын заявил, что Иван в порядке, а публикация в аккаунте лишь проявление эмоций.

Ну что ж... я вернулся. Сильно болел, думал, что умру, но нет.. вернулся. И...?!! — Иван Охлобыстин (@PsykerO1477) 24 января 2017 г.

"Насколько я знаю, он жив, здоров, как был и есть. Мне кажется, это все такие эмоциональные заявления, все нормально", – цитирует Брусницына телеканал "360". Представитель уточнил, что актер болел простудой.

Видео опубликовано @psykero1477 Янв 23 2017 в 11:21 PST

Судя по другой социальной сети – Instagram – Охлобыстин словно и не болел. Артист регулярно выкладывал фото в сеть, в том числе и автопортреты.