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Болезнь подкосила Ивана Охлобыстина
Иван Охлобыстин сообщил о проблемах со здоровьем на своей официальной страничке в социальной сети Twitter. "Ну что ж... я вернулся. Сильно болел, думал, что умру, но нет.. вернулся. И...?!!" – объявил популярный актер и священнослужитель.
Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на сообщение звезды сериала "Интерны". Фанаты пожелали Охлобыстину скорейшего выздоровления.
А журналисты связались с официальным представителем актера, чтобы выяснить подробности. Пресс-секретарь Максим Брусницын заявил, что Иван в порядке, а публикация в аккаунте лишь проявление эмоций.
Ну что ж... я вернулся. Сильно болел, думал, что умру, но нет.. вернулся. И...?!!— Иван Охлобыстин (@PsykerO1477) 24 января 2017 г.
"Насколько я знаю, он жив, здоров, как был и есть. Мне кажется, это все такие эмоциональные заявления, все нормально", – цитирует Брусницына телеканал "360". Представитель уточнил, что актер болел простудой.
Судя по другой социальной сети – Instagram – Охлобыстин словно и не болел. Артист регулярно выкладывал фото в сеть, в том числе и автопортреты.
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