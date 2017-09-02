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Дряблый живот Анисиной вызвал восторг

Никита Джигурда и Марина Анисина с детьми. Фото: instagram.com/instadzhigurda
Никита Джигурда поделился с подписчиками в Instagram видео с отдыха. Семья актера весело проводит время на яхте.
прочитано 26 раз

В ролике жена Никиты Джигурды Марина Анисина в разноцветном бикини танцует под греческую мелодию и пьет шампанское. Рядом с мамой дурачатся и ее счастливые дети.

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Ролик Джигурда подписал в свойственной ему манере. "В каждой Девчонке, Девушке, Женщине есть божество, что с Душой Твоей венчано!", – написал актер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Поклонники пары пришли в восторг от нового видео. Растрепанная фигуристка с дряблым животом в трусах-парашютах многим пришлась по вкусу. Хоть Марина сейчас и находится не в лучшей форме ее по-прежнему заваливают комплиментами.

"Какя фигура.... 2 деток! Пример для всех нас. Семья! Браво", "Оболдейнишие!!! Фишура у Мариши просто сказка", "Какая же Марина прелесть! Королева. И детки подстать", – написали в комментариях под видео поклонники Анисиной.

Автор: Алёна Нестерова2 сентября 2017, 15:28
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Джигурда совершил coming-out на вечеринке

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