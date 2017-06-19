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Оксана Федорова с грустью сообщила о потере

Оксана Федорова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Оксана Федорова потеряла свой бизнес. Телезвезда закрыла свой ресторан в Москве, однако готовится создать новое заведение.
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Ресторан Оксана Федорова открыла в конце 2016 года. Телеведущая очень ответственно отнеслась к делу – сама занималась ремонтом, с шеф-поваром обсуждала меню. Однако сейчас стало известно, что Оксана решила закрыть ресторан.

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Как рассказала сама телеведущая, в ходе работы над рестораном и затем, когда заведение уже функционировало, она заметила некоторые недочеты. "Во-первых, у заведения неудачный вход – не с улицы, а со двора. Это создает дискомфорт для гостей: чтобы попасть внутрь, нужно обогнуть дом. Во-вторых, технические особенности помещения не позволяют открыть в нем караоке, ведь оно привлекает клиентов. Я и сама люблю попеть..." – перечислила Федорова.

В итоге, Оксана и ее партнеры пришли к выводу, что ресторан следует закрыть, хотя в него было вложено много сил и средств. "Долго совещались и пришли к выводу, что это оптимальное решение, – говорит звезда. – Печально, конечно, что мы вынуждены так поступить... Но в планах – открыть новое заведение, сейчас выбираем место. Уже посмотрели несколько вариантов, но пока ни один нас не впечатлил. Уверена, найдем то, что нужно. Конечно, очень обидно, что пришлось распрощаться с Palatin, ведь его многие успели полюбить… Мне даже в соцсетях пишут: мол, почему так вышло?" – с грустью рассказала телеведущая.

Однако Оксана не падает духом и намерена в скором времени открыть другое заведение. "Я хочу, чтобы все было идеально, и поэтому обещаю поклонникам – в новом ресторане будет еще лучше, чем в предыдущем. Мы учтем ошибки и создадим первоклассное место", – цитирует Оксану Федорову Starhit.

Автор: Наталья Аряева19 июня 2017, 12:59
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