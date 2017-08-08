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Ведущая Первого канала снялась голой на пляже

Ксения Алферова. Фото: 1tv.ru
Телеведущая Первого канала Ксения Алферова опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Instagram провокационный снимок. Ее сфотографировали голой на пляже на берегу моря.
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На опубликованном снимке видно, что Ксения Алферова сидит на берегу моря посреди волн. Примечательно, что для фотографии она будто бы полностью разделась. Впрочем, в комментариях ведущая программы "Жди меня" никак не аргументировала публикацию подобного провокационного кадра.

Тем не менее, под фотографией она написала большое сообщение, в котором она рассказала о своей любви к путешествиям и к морю. Она отметила, что если бы она верила в переселение душ, то была бы уверена, что в прошлой жизни она была дельфином.

"Вода-моя стихия! А море-моя страсть, любовь! Люблю его любым! Здороваюсь с ним первая ранним утром, когда солнце только встало!" – написала в Instagram Ксения Алферова. "К вечеру, после общения с большим количеством людей, море выглядит усталым, немного замученным и потрепанным, а когда все расходятся, солнце садится, море будто облегченно вздыхает, разглаживается, успокаивается, и тогда я тихо вновь погружаюсь в его объятия, растворяюсь в его бесконечности, ложусь на спину и оно ласково убаюкивает меня, желая доброй ночи!" – рассказала она.

Добавим, что несколько позже телеведущая опубликовала еще одну фотографию с моря, однако на этом кадре Ксения Алферова запечатлена уже в одежде. На снимке видно, как она стоит вечером на пляже на фоне заходящего солнца.

Напомним, в апреле 2017 года Ксения Алферова поделилась с поклонниками радостной новостью: она объявила, что в ее семье пополнение. Впрочем, она сразу же отметила, что речь идет не о ребенке, а о животном. "Позавчера на день рождения дочки подарили кролика!!!!!" – написала она в Instagram.

Автор: Олег Шивалов8 августа 2017, 11:42

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