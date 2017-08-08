Ведущая Первого канала снялась голой на пляже

Телеведущая Первого канала Ксения Алферова опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Instagram провокационный снимок. Ее сфотографировали голой на пляже на берегу моря.

На опубликованном снимке видно, что Ксения Алферова сидит на берегу моря посреди волн. Примечательно, что для фотографии она будто бы полностью разделась. Впрочем, в комментариях ведущая программы "Жди меня" никак не аргументировала публикацию подобного провокационного кадра.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) Авг 7 2017 в 12:55 PDT

Тем не менее, под фотографией она написала большое сообщение, в котором она рассказала о своей любви к путешествиям и к морю. Она отметила, что если бы она верила в переселение душ, то была бы уверена, что в прошлой жизни она была дельфином.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) Авг 7 2017 в 12:18 PDT

"Вода-моя стихия! А море-моя страсть, любовь! Люблю его любым! Здороваюсь с ним первая ранним утром, когда солнце только встало!" – написала в Instagram Ксения Алферова. "К вечеру, после общения с большим количеством людей, море выглядит усталым, немного замученным и потрепанным, а когда все расходятся, солнце садится, море будто облегченно вздыхает, разглаживается, успокаивается, и тогда я тихо вновь погружаюсь в его объятия, растворяюсь в его бесконечности, ложусь на спину и оно ласково убаюкивает меня, желая доброй ночи!" – рассказала она.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) Июн 17 2017 в 10:08 PDT

Добавим, что несколько позже телеведущая опубликовала еще одну фотографию с моря, однако на этом кадре Ксения Алферова запечатлена уже в одежде. На снимке видно, как она стоит вечером на пляже на фоне заходящего солнца.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) Фев 16 2017 в 8:46 PST

Напомним, в апреле 2017 года Ксения Алферова поделилась с поклонниками радостной новостью: она объявила, что в ее семье пополнение. Впрочем, она сразу же отметила, что речь идет не о ребенке, а о животном. "Позавчера на день рождения дочки подарили кролика!!!!!" – написала она в Instagram.