Джигурда прошелся по скандалу с Малаховым

Шоумен Никита Джигурда высказался о своей кандидатуре на пост ведущего программы "Пусть говорят". Судя по всему, главным лицом передачи станет кто-то другой.

По поводу скандала Джигурда высказался на своей странице в социальной сети Instagram. "Конечно, это фейк, друзья", – написал он.

Продолжил актер фразу нецензурным стихотворением. Судя по всему, посредством такого своеобразного творчества Никита Джигурда хотел заявить, что в нем и скандально известном артисте Алексее Панине больше свободы и драйва, чем во всех остальных.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Авг 5 2017 в 12:46 PDT

Примечательно, что многие подписчики Джигурды не прочь увидеть его у руля программы "Пусть говорят". "Я за Джигурду!" – пишет один из комментаторов. "Было бы забавно", – поддерживает его другой.

Напомним, по некоторым данным, Панин и Джигурда являются кандидатами на должность ведущего передачи "Пусть говорят". Официального подтверждения этой информации нет.

Слухи об уходе Андрея Малахова с Первого канала появились в начале августа. Предположительно, он перестанет вести "Пусть говорят" из-за проблем в отношениях с одним из продюсеров.

Публикация от @malakhov007 Июл 26 2017 в 4:00 PDT

По некоторым данным, Малахов собирается уйти на ВГТРК. Телеканал эту информацию опроверг. Сам телеведущий еще не высказывался по поводу скандала.