Джигурда прошелся по скандалу с Малаховым
По поводу скандала Джигурда высказался на своей странице в социальной сети Instagram. "Конечно, это фейк, друзья", – написал он.
Продолжил актер фразу нецензурным стихотворением. Судя по всему, посредством такого своеобразного творчества Никита Джигурда хотел заявить, что в нем и скандально известном артисте Алексее Панине больше свободы и драйва, чем во всех остальных.
Примечательно, что многие подписчики Джигурды не прочь увидеть его у руля программы "Пусть говорят". "Я за Джигурду!" – пишет один из комментаторов. "Было бы забавно", – поддерживает его другой.
Напомним, по некоторым данным, Панин и Джигурда являются кандидатами на должность ведущего передачи "Пусть говорят". Официального подтверждения этой информации нет.
Слухи об уходе Андрея Малахова с Первого канала появились в начале августа. Предположительно, он перестанет вести "Пусть говорят" из-за проблем в отношениях с одним из продюсеров.
По некоторым данным, Малахов собирается уйти на ВГТРК. Телеканал эту информацию опроверг. Сам телеведущий еще не высказывался по поводу скандала.
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