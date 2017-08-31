Утяшева после операции: Я не отчаиваюсь

Ляйсан Утяшева пожаловалась на боль. Как оказалось, старая травма до сих пор мучает прославленную спортсменку.

После завершения спортивной карьеры Ляйсан Утяшева нашла себя на телевидении. На протяжении нескольких лет бывшая "художница" ведет передачу. посвященную танцам. При этом на сцене Ляйсан неизменно появляется в стильных нарядах и на туфлях с внушительными каблуками. Лишь сейчас Утяшева призналась, что многочасовые съемки, которые она проводит на каблуках, приносят ей страдания.

"#ЯСильнаяНо ножки болят, а каблуки носить хочется. Никак не проходит старая травма. 14 лет прошло после последней операции... 😔 Но я не отчаиваюсь и продолжаю искать "свою" колодку, в которой могла бы бегать весь день, забыв про боль в стопе и чувствовать себя снова на #18 ☺" – рассказала Ляйсан Утяшева многочисленным подписчикам ее официальной странички в социальной сети Instagram.

Отметим, что в мировой гимнастике Утяшеву звали "спортсменкой, выступавшей с переломом ноги". В 2002 году Ляйсан получила травму стопы, которую долгое время не могли диагностировать. Спортсменка, как выяснилось позже, продолжала выступать на соревнованиях с множественными переломами ладьевидной кости.

Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) Авг 29 2017 в 8:45 PDT

Ранее в интервью Утяшева рассказала о том, что ей пришлось перенести ради побед на ковре. Когда ей было 11, она временно проживала у своего тренера. "Мама каждый месяц высылала ей деньги на мои нужды, но та держала меня впроголодь, – призналась Ляйсан. – На завтрак давала один киви и немного сыра, поила зеленым чаем и отправляла на пятичасовую тренировку. В обед я получала жидкий куриный бульон с тоненьким кусочком серого хлеба, вечером – йогурт. Из холодильника тренер убрала все вредные, на ее взгляд, продукты, а на дверцу повесила колокольчик, предупреждавший о том, что кто-то тайно пытается туда проникнуть".