Утяшева после операции: Я не отчаиваюсь
После завершения спортивной карьеры Ляйсан Утяшева нашла себя на телевидении. На протяжении нескольких лет бывшая "художница" ведет передачу. посвященную танцам. При этом на сцене Ляйсан неизменно появляется в стильных нарядах и на туфлях с внушительными каблуками. Лишь сейчас Утяшева призналась, что многочасовые съемки, которые она проводит на каблуках, приносят ей страдания.
"#ЯСильнаяНо ножки болят, а каблуки носить хочется. Никак не проходит старая травма. 14 лет прошло после последней операции... 😔 Но я не отчаиваюсь и продолжаю искать "свою" колодку, в которой могла бы бегать весь день, забыв про боль в стопе и чувствовать себя снова на #18 ☺" – рассказала Ляйсан Утяшева многочисленным подписчикам ее официальной странички в социальной сети Instagram.
Отметим, что в мировой гимнастике Утяшеву звали "спортсменкой, выступавшей с переломом ноги". В 2002 году Ляйсан получила травму стопы, которую долгое время не могли диагностировать. Спортсменка, как выяснилось позже, продолжала выступать на соревнованиях с множественными переломами ладьевидной кости.
Ранее в интервью Утяшева рассказала о том, что ей пришлось перенести ради побед на ковре. Когда ей было 11, она временно проживала у своего тренера. "Мама каждый месяц высылала ей деньги на мои нужды, но та держала меня впроголодь, – призналась Ляйсан. – На завтрак давала один киви и немного сыра, поила зеленым чаем и отправляла на пятичасовую тренировку. В обед я получала жидкий куриный бульон с тоненьким кусочком серого хлеба, вечером – йогурт. Из холодильника тренер убрала все вредные, на ее взгляд, продукты, а на дверцу повесила колокольчик, предупреждавший о том, что кто-то тайно пытается туда проникнуть".
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