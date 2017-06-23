Утяшева о гимнастических упражнениях в постели и оргазме
В этой игре регулярно участвуют знаменитости и честно рассказывают о самом сокровенном. Таковы правила, а если нарушил их, придется есть лимон без сахара. Скромница Ляйсан смутилась от большей части интимных вопросов, которые пулеметной очередью задавал ей ведущий, но все же отвечала на них.
В ходе шоу выяснилось, что Утяшева в быту и любви – настоящее сокровище, не нервирующее своего благоверного и готовое на эксперименты.
Компромат на гимнастку никогда не появится в интернете, потому что она ни разу не фотографировала себя обнаженной. Отметим, что это большая редкость для знаменитостей, чьи "голые" фото сливаются хакерами в Сеть практически каждую неделю.
Еще благодаря этой игре стало известно, что Ляйсан не ревновала своего мужа. Оргазм никогда не имитировала. Не флиртовала ни с кем из танцоров. Зато в магазине для взрослых кое-что покупала. Также спортсменка просила, чтобы ее отшлепали, и танцевала для счастливчика Павла Воли стриптиз.
Еще Утяшева пробовала ролевые игры, но в общественном месте сексом не занималась. После заметной паузы телеведущая призналась, что жалела о своем первом сексуальном опыте. Больше всего спортсменку рассмешил вопрос про гимнастические упражнения в постели. "Конечно, было!" – хохоча, воскликнула покрасневшая Ляйсан.
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Истерик на пустом месте красотка не закатывала. Не воровала ничего в магазине. Свои лайки в Instagram не удаляла. Ничего не скачивала на пиратских сайтах. Носила вещи из секонд-хенда. К гадалке не обращалась. Сбежала как-то раз со свидания. Ночью вставала поесть.
К слову, ранее в этом шоу поучаствовала певица Юлия Ковальчук. По мнению пользователей Сети, это была настоящая жара. Ведущий поинтересовался у артистки, связывали ли ее в постели. "Да", – смущенно прикрыв лицо руками, сказала она. "Занималась любовью на камеру?" – спросил интервьюер. "Да", – рассмеявшись, воскликнула экс-солистка "Блестящих", у которой щеки покрылись румянцем.
Еще одна порция невероятных откровений: Ковальчук занималась сексом в общественном месте и целовалась с девушкой. Затем Юлия под смех ведущего признала, что фотографировала себя обнаженной. На последний вопрос можно было и не отвечать, ведь украденные снимки абсолютно голой певицы долго гуляли по всему интернету.
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