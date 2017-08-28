Утяшева о страсти Мигеля к новой наставнице в "Танцах"

Ляйсан Утяшева дала откровенное интервью. Телеведущая высказалась о наставниках шоу "Танцы" Мигеле и Татьяне Денисовой.

На днях начался четвертый сезон популярного телепроекта "Танцы". Главные действующие лица почти остались без изменений: ведущая Ляйсан Утяшева, член жюри Сергей Светлаков, наставник Мигель. Однако второго наставника, хореографа Егора Дружинина, заменила Татьяна Денисова, которая уже мелькала на шоу.

О появлении Денисовой на телепроекте высказалась Ляйсан Утяшева. "Классический танец в интерпретации Егора Дружинина, тот стиль и класс, который он диктовал, теперь мы увидим в женской вариации. Я буду скучать по Егору, но, думаю, что Таня будет интересна зрителям и как наставник, и как женщина. Знаю, что у Тани за плечами большой опыт работы в подобном шоу. Мы пока мало взаимодействовали, но недавно, увидев меня, Таня сказала: "Ну ты прямо кошка!" Пока так, – рассказала Ляйсан.

Телеведущая высказала мнение, что соперничество между Мигелем и Татьяной Денисовой будет другого свойства, нежели то, какое было между Мигелем и Егором Дружининым. "Оно будет не таким явным, потому что появится женская мудрость и хитрость. Думаю, Таня сначала всех очарует, а потом, когда Мигель расслабится, она максимально вдарит. Я иногда наблюдаю такие искры у Мигеля в сторону Тани, что мне кажется, там больше страсти, нежели какого-то соперничества. Я бы посмотрела на их противостояние больше под этим ракурсом", – цитирует Ляйсан Утяшеву "Телепрограмма".

Публикация от Денисова (@tayanadenisova) Авг 26 2017 в 5:50 PDT

Ранее стало известно, что Егор Дружинин стал членом жюри нового шоу "Ты супер! Танцы". Особенность международного детского танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" в том, что он дал шанс талантливым юным танцорам, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе.