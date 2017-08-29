Молодая певица родила помощнику Путина

Молодая жена, певица и модель Олеся Бословяк подарила вторую дочь своему мужу, помощнику президента Владимиру Кожину. Артистка поделилась своей радостью с подписчиками своей странички в Instagram.

Бывшая участница группы "Мобильные блондинки", а ныне супруга помощника президента по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина Олеся Бословяк сделала свежую публикацию на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Артистка выложила фотографию, на которой запечатлена с праздничным тортом розового цвета. "Праздник! 💕Праздник! 💕С Днем Рождения, мой синеглазый ангел! 👼🏻 " – коротко подписала фото Бословяк.

Подписчики немедленно отреагировали на сообщение, осыпав певицу поздравлениями. "Олесенька, поздравляю вас с этим замечательным днем!!! Растите здоровыми, крепкими, на радость папе и всех близких и друзей!!!", "C днем Рождения нашу принцессу!👸🏼", "Олесенька поздравояю с днем рожления малышки .и со второй доченькой. Храни вас всех Божечка в здравии. радости и благопооучии на долгую счастливую жизнь!", "Маленький, хрупкий, нежный котёнок 🤗👼🏼" – рассыпались в комплиментах фанаты.

Отметим, что для Олеси Бословяк и Владимира Кожина родившаяся девочка является второй дочерью. В январе прошлого года молодая супруга подарила мужу дочь в одном из элитных роддомов Москвы. Девочку назвали Аленой.

Публикация от Olesya Kozhina-Boslovyak (@olesyabos) Авг 29 2017 в 4:58 PDT

Бывшая участницы группы "Мобильные блондинки" долго скрывала свое деликатное положение. Девушка старалась лишний раз не привлекать к себе внимания. На светских мероприятиях Олеся появлялась в свободных нарядах, которые бы не подчеркивали живот.

Напомним, помощник Владимира Путина по вопросам военно-технического сотрудничества, а в недавнем прошлом управляющий делами президента России Владимир Кожин женился на супермодели, солистке группы "Мобильные блондинки", финалистке конкурсов "Мисс Земля-2013" и "Краса России-2011", Олесе Бословяк летом 2014 года. Разница в возрасте новобрачных составила 30 лет.

