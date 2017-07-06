Бизнес-леди позвала Джигурду под венец

Бывшая жена Никиты Джигурды Марина Анисина рассказала о том, что они развелись из-за его "возобновившегося" романа с их кумой Людмилой Браташ. Более того, бизнес-леди даже сделала ему предложение руки и сердца.

Никита Джигурда и Марина Анисина продолжают сражаться за многомиллионное наследство крестной матери их детей Людмилы Браташ. Бывшие супруги утверждают, что завещание покойной бизнес-леди настоящее, а они сами уже стали владельцами нескольких квартир и внушительной суммы денег, которые остались после смерти Браташ.

Пикантность ситуации добавляют откровения Анисиной. Фигуристка заявила, что она развелась с актером из-за его романтических отношений с их кумой. "Я развелась с Джигурдой из-за его возобновленного романа с Люсей! Но мы были с Никитой Борисовичем в состоянии развода. А Людмила любила Джигурду за его харизму и песни! Даже предлагала Никитосу стать ее мужем!" – написала Марина Анисина на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

enter; width:100%;"> Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Июл 5 2017 в 11:40 PDT

Интересно, что эту подпись спортсменка сделала к серии фотографий Браташ, звуковым сопровождением к которым идет любовная песня Джигурды. Далее Анисина сообщила, что, несмотря ни на какие козни, они "победили". "Сейчас отец моих детей меня не слушает. Говорит, что будет играть в русскую рулетку. Или пан, или пропал! Не хочет идти не на какие компромиссы! Он любил Люсю до меня и теперь его не остановить!😪" – заявила Анисина.

Ранее сообщалось, что даже в случае безоговорочной победы актер и фигуристка получат далеко не все имущество и капиталы Браташ. "Точная сумма наследства составляла около миллиарда рублей. Но по рассказам Люси Браташ, за последние три года определенные люди, чьи фамилии мне известны, отжали часть денег", – сообщил Джигурда в недавнем интервью.

При удачном для него исходе дела артисту отойдут три элитные квартиры в Москве, одна в Париже. Также от Браташ остались счета в швейцарском, английском, американском и российском банках.