Бывший муж Арнтгольц во второй раз станет папой

Бывший муж Татьяны Арнтгольц Иван Жидков во второй раз станет папой. Актер поделился счастливой новостью в соцсетях и показал свою беременную избранницу с округлившимся животом.

У Жидкова уже есть одна дочь, которую ему родила Арнтгольц. Наследница актеров Мария появилась на свет 15 сентября 2009 года. К сожалению, семейная жизнь Татьяны и Ивана не сложилась. Летом 2013 года молодые люди развелись.

По информации светских СМИ, Жидков и его новая избранница Лилия Соловьева встречаются больше года. Девушка Ивана быстро сумела найти общий язык с его дочерью.

О свадьбе актера и его девушки акулы пера пока не сообщали, а вот беременность Лилии – это уже подтвержденный факт. Сначала радостное объявление в Instagram сделал будущий отец.

Жидков обнародовал фото своей беременной возлюбленной, которая позирует вместе с его дочкой. Еще на снимке запечатлена сестра Соловьевой Лиза. В подписи к памятному кадру Иван назвал Лилию "матерью-героиней". Она довольно часто называет наследницу актера Машу своей дочкой. Теперь у них с любимым скоро будет общий ребенок.

enter; width:100%;"> Публикация от Иван (@ivancarevich1) Июл 4 2017 в 2:44 PDT

Позже Лилия поделилась похожим снимком и подтвердила слова Ивана. "Ну раз рассекретили, значит этот пост #ятакизнала и теперь я могу выкладывать фотки не обращая внимания на 🤰Провожаю моих мартышек на каникулы в Калининград 👯 #26weeks", – сообщила будущая мать.