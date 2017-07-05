Бывший муж Арнтгольц во второй раз станет папой
У Жидкова уже есть одна дочь, которую ему родила Арнтгольц. Наследница актеров Мария появилась на свет 15 сентября 2009 года. К сожалению, семейная жизнь Татьяны и Ивана не сложилась. Летом 2013 года молодые люди развелись.
По информации светских СМИ, Жидков и его новая избранница Лилия Соловьева встречаются больше года. Девушка Ивана быстро сумела найти общий язык с его дочерью.
О свадьбе актера и его девушки акулы пера пока не сообщали, а вот беременность Лилии – это уже подтвержденный факт. Сначала радостное объявление в Instagram сделал будущий отец.
Жидков обнародовал фото своей беременной возлюбленной, которая позирует вместе с его дочкой. Еще на снимке запечатлена сестра Соловьевой Лиза. В подписи к памятному кадру Иван назвал Лилию "матерью-героиней". Она довольно часто называет наследницу актера Машу своей дочкой. Теперь у них с любимым скоро будет общий ребенок.
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Позже Лилия поделилась похожим снимком и подтвердила слова Ивана. "Ну раз рассекретили, значит этот пост #ятакизнала и теперь я могу выкладывать фотки не обращая внимания на 🤰Провожаю моих мартышек на каникулы в Калининград 👯 #26weeks", – сообщила будущая мать.
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