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Что случилось с грудью Аделины Сотниковой

Аделина Сотникова. Фото: GLOBAL LOOK press\Anton Belitsky
Аделина Сотникова похвасталась новым вечерним нарядом. Однако откровенное платье лишь подчеркнуло изменения в фигуре фигуристки.

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Аделина Сотникова порадовала многочисленных подписчиков своей официальной странички в социальной сети Instagram свежей фотографией. На снимке прославленная фигуристка заснята в откровенном платье из серебристой ткани. Дело в том, что на днях Аделина отметила день рождения. спортсменке исполнился 21 год.

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"Столько уже всего произошло за ночь и утро! Что я не могла представить себе такого,каждый год я удивляюсь этому дню,каждый год по новому😍! Мои глаза опухшие,красные от слез! Слез счастья! Спасибо всем вам за тёплые слова и пожелания! Я смело могу заявить о том,что Я САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ!🎉💕 " – выразила свои эмоции Сотникова.

Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях имениннице. Однако нашлись фанаты, которым платье Аделины не пришлось по вкусу. Комментаторы не смогли найти грудь у спортсменки. "А грудь то где????.....", "Чет не хватает размерчика", "ой, какая худенькая!!!", "Под такое платье нужна грудь(", "А где грудь?(", – обеспокоились подписчики.

Пользователи решили разобраться, что же произошло с фигурой Сотниковой и, в частности, с ее бюстом. Кто-то выдвинул предположение, что всему причиной интенсивные тренировки Аделины, у которой с недавних пор тренером работает сам Евгений Плющенко. Якобы фигуристка настолько погрузилась в занятия, что совсем забыла о еде.

Кстати, сам Плющенко также поздравил Сотникову с важным днем. "С днем Рождения , Аделиночка ! Пусть все твои мечты сбываются , а я всегда рядом )" – написал Евгений на своей страничке в Instagram, опубликовав их совместную фотографию.

Напомним, Сотникова ушла к новому тренеру весной. Многие усомнились в правильности ее выбора, но чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух не исключил, что этот спортивный союз ждет успех: "Аделина – талантливый человек, она решила продолжать карьеру. Хочу пожелать ей удачи вместе с Женей. Думаю, им интересно будет сотрудничать друг с другом".

Автор: Наталья Аряева5 июля 2017, 13:40
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Аделина Сотникова стала невестой

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