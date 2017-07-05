Что случилось с грудью Аделины Сотниковой

Аделина Сотникова похвасталась новым вечерним нарядом. Однако откровенное платье лишь подчеркнуло изменения в фигуре фигуристки.

Аделина Сотникова порадовала многочисленных подписчиков своей официальной странички в социальной сети Instagram свежей фотографией. На снимке прославленная фигуристка заснята в откровенном платье из серебристой ткани. Дело в том, что на днях Аделина отметила день рождения. спортсменке исполнился 21 год.

"Столько уже всего произошло за ночь и утро! Что я не могла представить себе такого,каждый год я удивляюсь этому дню,каждый год по новому😍! Мои глаза опухшие,красные от слез! Слез счастья! Спасибо всем вам за тёплые слова и пожелания! Я смело могу заявить о том,что Я САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ!🎉💕 " – выразила свои эмоции Сотникова.

Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях имениннице. Однако нашлись фанаты, которым платье Аделины не пришлось по вкусу. Комментаторы не смогли найти грудь у спортсменки. "А грудь то где????.....", "Чет не хватает размерчика", "ой, какая худенькая!!!", "Под такое платье нужна грудь(", "А где грудь?(", – обеспокоились подписчики.

enter; width:100%;"> Публикация от Adelina Sotnikova 1️⃣4️⃣⛸ (@adelinasotnikova_2014) Июл 4 2017 в 9:15 PDT

Пользователи решили разобраться, что же произошло с фигурой Сотниковой и, в частности, с ее бюстом. Кто-то выдвинул предположение, что всему причиной интенсивные тренировки Аделины, у которой с недавних пор тренером работает сам Евгений Плющенко. Якобы фигуристка настолько погрузилась в занятия, что совсем забыла о еде.

Кстати, сам Плющенко также поздравил Сотникову с важным днем. "С днем Рождения , Аделиночка ! Пусть все твои мечты сбываются , а я всегда рядом )" – написал Евгений на своей страничке в Instagram, опубликовав их совместную фотографию.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Июл 1 2017 в 12:58 PDT

Напомним, Сотникова ушла к новому тренеру весной. Многие усомнились в правильности ее выбора, но чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух не исключил, что этот спортивный союз ждет успех: "Аделина – талантливый человек, она решила продолжать карьеру. Хочу пожелать ей удачи вместе с Женей. Думаю, им интересно будет сотрудничать друг с другом".