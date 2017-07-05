Расставшаяся с мужем Яковлева в восторге от молодого спутника

Александра Яковлева не скучает в одиночестве. Ходят слухи, что актриса счастлива рядом с молодым мужчиной, которому прочит блестящее будущее в кинематографе.

Поводом для разговоров стало появление Александры Яковлевой, которая после многолетнего перерыва снова покоряет телеэкраны, на красной дорожке Московского Международного кинофестиваля в обществе привлекательного высокого молодого блондина. При этом светские сплетники отметили, что 60-летняя Яковлева буквально сияла от счастья.

Говорят, этот мужчина не в первый раз выходит с Александрой в свет. Тогда заинтригованные журналисты решили выяснить, кем же является спутник актрисы. Удалось репортерам узнать немного. Спутником артистки оказался 30-летний Денис Бондаренко. Яковлева познакомилась с ним на просторах интернета и так увлеклась, что даже предложила ему попробовать свои силы в кино. "Он невероятно крутой! Круче, чем Даня Козловский – гарантирую! " – цитирует восторженную Яковлеву Eg.RU.

Ранее стало известно, что Александра Яковлева уже долгие годы не живет со своим супругом Калью Аасмяэ. У мужчины сейчас другая семья. Он живет в Эстонии. Однако бывшие супруги поддерживают теплые отношения.

Яковлева призналась, что Аасмяэ остается для нее родным человеком. "Тридцать лет мы знакомы и дружим очень сильно. Он один из надежных моих товарищей, друзей, что очень редко сейчас в жизни случается", – сказала актриса в фильме "Александра Яковлева. Жизнь с чистого листа", который "Первый канал" показал по случаю 60-летия артистки.

Актриса объяснила свое желание скрыть развод. По словам актрисы, она не хотела объяснять никому, почему осталась одна. Яковлева боялась, что ее начнут жалеть, а она не привыкла к подобным эмоциям, так как любой удар судьбы принимает с улыбкой