Избитая теща предупредила Голубкину о страшной болезни Ливанова

Бывшая жена Бориса Ливанова Екатерина и ее мать стали главными героинями очередного выпуска ток-шоу "Пусть говорят". Женщины сделали предостережение Марии Голубкиной, которая собирается замуж за отпрыска звездной семьи.

Возможная свадьба Голубкиной и Ливанова наделала много шума. Многие не верят, что церемония состоится, так как Мария уже шутила про бракосочетание с космонавтом.

Бывшая жена Бориса предполагает, что до ЗАГСа влюбленные не дойдут. По словам Екатерины, этот роман ненадолго. К тому же Ливанов-младший, отсидевший в тюрьме за убийство человека, якобы не совсем здоров.

В ходе передачи бывшая жена Бориса заявила, что он страдает алкоголизмом. Под воздействием спиртного мужчина якобы поднимал руку на супругу и ее мать.

Эксперт-журналист Михаил Панюков напомнил гостям в студии, что в 2003 году мама Бориса Елена писала на сына заявление. Женщина пожаловалась, что он нанес ей побои и напал на нее с ножом. Еще в ходе передачи выяснилось, что Ливанов пристегивал к батарее свою экс-супругу.

"Боря был сильно выпившим. Он меня привязал", – сообщила Екатерина. Затем она рассказала о другом случае, когда Борис избил ее и тещу. "Василий Борисович сам отвез мою маму в травматологический пункт, после чего ее отправили в хирургическое отделение", – вспомнила бывшая жена Ливанова.

Эксперт Панюков добавил, что Борис выбил теще зубы. "У нее ребра были сломаны, она черная была!" – подтвердила Екатерина. Услышав это, Андрей Малахов признался, что ему уже страшно за Марию Голубкину.

"Это, к сожалению, опасный человек. Я не хочу давать оценки отношениям Голубкиной и Ливанова. И дай им Бог! Люди разные сходятся. Но просто надо понимать, что этот человек глубоко нездоровый. Там явные проблемы с психикой. Есть объяснение, что была травма головы. Выбили из-под него табуретку", – рассказал эксперт.

Далее в студии появилась пострадавшая от кулаков Бориса мама Екатерины. Она подтвердила, что Ливанов напал на нее, когда был нетрезв. Однако женщина его простила, так как считает, что причина поведения Бориса – проблемы со здоровьем.

"Он взрывной мальчик. У него были приступы. Страшные головные боли. Мне его жаль. Он пропал, потому что вовремя не доучился, вовремя не попал в струю, вовремя не заставил себя работать. И родители не научили его работать", – оправдала бывшего зятя женщина.

К слову, у Бориса и Екатерины подрастает ребенок. Их общую дочь Еву воспитывают сейчас Василий Ливанов и его супруга Елена. Бывшая жена Бориса планирует через суд отменить ограничения в ее общении с девочкой. Она не надеется на финансовую помощь от экс-мужа.



"Я Борю содержала. Боря никогда не работал. У него трудовой книжки нет. Теперь его будет содержать Маша Голубкина. Он нашел себе жертву, которая будет его содержать. Вот вам и вся любовь!" – резюмировала Екатерина.