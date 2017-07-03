Звезда "Дома-2" раскрыла тайну жутких пятен на теле

Бывшая звезда популярного шоу "Дом-2" Марина Мексика на днях шокировала своих поклонников, обнародовав фото в бикини. Люди разглядели жуткие пятна на теле эффектной брюнетки и испугались за ее жизнь.

Под снимками Марины пользователи Сети массово стали спрашивать, что за беда случилась с ее кожей и почему красотка вся покрылась пятнами. Так как Мексика отмалчивалась, ее подписчики сами начали по картинке ставить диагнозы.

Самые популярные версии – лишай и витилиго. В комментариях развернулись такие жаркие споры, что некоторые сетевые "эксперты" опустились до оскорблений в адрес своих оппонентов. Некоторые шутники назвали брюнетку плешивой и позволили себе неприятные возгласы вроде "Фу какая мерзость!" и "О ужас, что за пятна? Хочу это развидеть".

"Вы стукнутые! Диванные критики блин.....какой это лишай? Загар у нее сходит, пережарилась на солнце она тупоголовые овцы!", "Какой лишай и витилиго??😂 Просто девочка на солнце долго была. Вот и облазит кожа, скажем так "сгорела". Ей поскрабиться хорошо надо и все пройдет", "Это от пота + нервы. Уж точно не лишай. Если такие знатоки гугл в помощь", – спорят до хрипоты неравнодушные.

enter; width:100%;"> Публикация от Mexika (@ms.mexika) Июл 1 2017 в 4:53 PDT

Чтобы остановить потоки брани и избежать ненужных слухов о серьезной или даже смертельной болезни, Марина объяснила, что у нее за пятна на теле. Экс-звезда "Дома-2" успокоила своих фанатов, объявив, что уже начала лечение.

"Девочки🙋🏽 рассказывайте, кто как лечит белые пятна на коже🤔 прочла ваши коменты и поняла, что нас "долматинцев" много😃Мои пятна – реакция кожи на солнце, солярий инфракрасные лучи.! Страшного в этом ничего нет паникеры вы мои лишайные, – заверила подписчиков Мексика. – Уже чуть ли не хороните меня".

Публикация от Mexika (@ms.mexika) Июл 3 2017 в 2:05 PDT

Марина, признав проблему, уже обратилась к специалистам. "Скажу честно, лечить я их начала дня два назад, эффект уже виден, пятнышки становятся менее видными, чемеричная вода в аптеке стоит 30 рублей, перед сном втираю жидкость на пострадавшие места, жду пока впитается и только тогда ложусь, – отчиталась Мексика. – Я уже сталкивалась с этой проблемой в детстве, доктор выписывал рецепт лекарства, по консистенции похоже на розовый шампунь, только мне промазывали каждое пятно, а их у меня было жесть сколько, то что сейчас это цветочки".