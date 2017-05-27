Звезду "Дома-2" заподозрили в проституции

Шоумен Рустам Солнцев заявил, что звезда "Дома-2" Марина Мексика оказывает интим-услуги за деньги. Девушку такое обвинение шокировало. Мексика намерена отстаивать свою честь в суде.

"Каждую копейку зарабатывают честным трудом. Это наглая ложь, к которой я не имею никакого отношения", – заявила бывшая участница телестройки, добавив, что она планирует обратиться в полицию с заявлением на Рустама Солнцева. Девушка намерена взыскать с шоумена пять миллионов рублей.

При этом Марина не отрицает, что действительно получала неприличные предложения. Разоткровенничавшись звезда "Дома-2" даже назвала конкретные суммы, которые готовы выложить мужчины за ночь с ней. "За "волшебство" мне предлагали большие суммы – от 50 тысяч рублей до 2,5 миллионов, но для меня это табу", – поделилась Марина.

Однако Мексика подчеркнула, что ни разу не согласилась на подобное предложение. "Меня просто выворачивает изнутри от подобных намеков. Согласившись на интим за бабки, я проиграю в этой жизни. Безусловно, финансы играют большую роль, но для меня это не самое главное. Когда мужчина предлагает мне интим за деньги, то сразу падает в моих глазах, хочется просто плюнуть ему в лицо", – отметила она.

Публикация от Mexika (@ms.mexika) Май 25 2017 в 3:36 PDT

Между тем сам Рустам Солнцев уверяет, что у него есть знакомый влиятельный бизнесмен, который регулярно организует ужины с бывшими участницами телестройки, передает "Стархит". Известна и сумма гонорара за время, проведенное в компании предпринимателя. Шоумен утверждает, что девушки получают за общение с ним порядка двух тысяч долларов.