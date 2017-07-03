Ливанов странно себя ведет перед свадьбой с Голубкиной

СМИ буквально были сражены наповал сообщением Марии Голубкиной о скорой свадьбе с Борисом Ливановым. Однако актер весьма странно ведет себя перед важным событием.

Общественность до сих пор не может прийти в себя от сенсационной новости, что Мария Голубкина собралась замуж за Бориса Ливанова, сына легендарного исполнителя роли Шерлока Холмса. Сама артистка объявила, что живет с женихом и совершенно счастлива.

Однако на Николиной горе, где проживает Ливанов, Голубкину не видели. Да и сам новоиспеченный жених ведет себя странно: вместо того чтобы проводить время с невестой или в магазинах, готовясь к свадьбе, Борис заперся дома. Об этом рассказал его соседка, вдова актера Анатолия Кузнецова.

"Борис все время проводит дома за чтением книг и очень редко куда-либо выезжает. Также не видела, чтобы к нему приезжали гости. Никто к свадьбе не готовится! Мне кажется, это чья-то шутка..." – цитирует Александру Ляпидевскую "Мир новостей".

Напомним, у жениха (если он таковым является на самом деле) Марии Голубкиной весьма сомнительное прошлое. В 2009 году Бориса осудили за убийство. Как установил суд, единственный сын Василия Ливанова, приняв убойную дозу алкоголя в новогоднюю ночь, зарубил собутыльника топором. Бориса сразу же задержали и осудили на девять лет колонии строгого режима. Однако семья не верила, что он совершил тяжкое преступление, и пыталась помочь. В итоге Ливанов-младший вышел на свободу, отсидев лишь половину срока.

Голубкина, разумеется, в курсе этой истории, и ее она не смущает. "Я знаю правду, и никакие версии прессы, никакие приговоры суда меня не интересуют. У нас в стране огромный процент населения так или иначе прошел через тюремную систему. И что теперь? Боря мне рассказал, как много женщин пишут письма заключенным, дожидаются их из заключения, а потом счастливо живут дальше. Потому что такого рода испытания, какие довелось пережить Боре, меняют людей. Все родные и знакомые говорят: он стал другим человеком", – убеждена Мария Голубкина.