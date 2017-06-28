Мария Голубкина узнала о преступлении жениха на похоронах

Актрису не смущает, что ее избранник отсидел за убийство. Она считает, что знает правду о случившемся, и ей этого достаточно.

Актриса Мария Голубкина собралась под венец. Ее избранником стал Борис Ливанов, сын актера Василия Ливанова, внук легендарного Бориса Ливанова. "Как говорит Боря, жениться нужно только на своих. Я выросла за кулисами, он – на съемочной площадке", – говорит Маша.

Они часто виделись в детстве. Но более осознанное знакомство случилось у них в театральном институте – Ливанов только поступил, а Голубкина уже год как училась. "А потом наши пути разошлись, – вздыхает Мария. – Шли годы: я вышла замуж, родила Настю и Ваню, у Бори тоже дочь родилась, потом с ним случилась тяжелая известная история".

История, о которой говорит актриса, – арест Ливанова. В 2009 году Бориса осудили за убийство. Как установил суд, единственный сын Василия Ливанова, приняв убойную дозу алкоголя в новогоднюю ночь, зарубил собутыльника топором. Бориса сразу же задержали и осудили на девять лет колонии строгого режима. Однако семья не верила, что он совершил тяжкое преступление, и пыталась помочь Борису. В итоге Ливанов-младший вышел на свободу, отсидев лишь половину срока.

"Когда все это случилось с Борей, я невольно подумала: "Как же такое могло случиться?" Но потом, на похоронах Кирилла Ласкари (единокровный брат Андрея Миронова, который воспитывал Машу. – Прим. ред), мне Борины папа и мама рассказали, что на самом деле произошло с их сыном, я и посмотрела на эту историю иначе. Но все равно еще думала, что Боря, может быть, какой-то безответственный человек. Ну а теперь услышала всю историю от него самого. И выяснила для себя все, что хотела. Я знаю правду, и никакие версии прессы, никакие приговоры суда меня не интересуют", – заверила актриса.

"У нас в стране огромный процент населения так или иначе прошел через тюремную систему. И что теперь? Боря мне рассказал, как много женщин пишут письма заключенным, дожидаются их из заключения, а потом счастливо живут дальше. Потому что такого рода испытания, какие довелось пережить Боре, меняют людей. Все родные и знакомые говорят: он стал другим человеком", – цитирует Голубкину журнал "7Дней".

