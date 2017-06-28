Мария Голубкина узнала о преступлении жениха на похоронах
Актриса Мария Голубкина собралась под венец. Ее избранником стал Борис Ливанов, сын актера Василия Ливанова, внук легендарного Бориса Ливанова. "Как говорит Боря, жениться нужно только на своих. Я выросла за кулисами, он – на съемочной площадке", – говорит Маша.
Они часто виделись в детстве. Но более осознанное знакомство случилось у них в театральном институте – Ливанов только поступил, а Голубкина уже год как училась. "А потом наши пути разошлись, – вздыхает Мария. – Шли годы: я вышла замуж, родила Настю и Ваню, у Бори тоже дочь родилась, потом с ним случилась тяжелая известная история".
История, о которой говорит актриса, – арест Ливанова. В 2009 году Бориса осудили за убийство. Как установил суд, единственный сын Василия Ливанова, приняв убойную дозу алкоголя в новогоднюю ночь, зарубил собутыльника топором. Бориса сразу же задержали и осудили на девять лет колонии строгого режима. Однако семья не верила, что он совершил тяжкое преступление, и пыталась помочь Борису. В итоге Ливанов-младший вышел на свободу, отсидев лишь половину срока.
"Когда все это случилось с Борей, я невольно подумала: "Как же такое могло случиться?" Но потом, на похоронах Кирилла Ласкари (единокровный брат Андрея Миронова, который воспитывал Машу. – Прим. ред), мне Борины папа и мама рассказали, что на самом деле произошло с их сыном, я и посмотрела на эту историю иначе. Но все равно еще думала, что Боря, может быть, какой-то безответственный человек. Ну а теперь услышала всю историю от него самого. И выяснила для себя все, что хотела. Я знаю правду, и никакие версии прессы, никакие приговоры суда меня не интересуют", – заверила актриса.
"У нас в стране огромный процент населения так
или иначе прошел через тюремную систему. И что теперь? Боря мне рассказал, как
много женщин пишут письма заключенным, дожидаются их из заключения, а потом
счастливо живут дальше. Потому что такого рода испытания, какие довелось
пережить Боре, меняют людей. Все родные и знакомые говорят: он стал другим
человеком", – цитирует Голубкину журнал "7Дней".
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