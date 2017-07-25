Народ обругал Ливанова и Голубкину после их разрыва

Поклонники отреагировали на информацию о расставании Марии Голубкиной и Бориса Ливанова. Некоторые фанаты расстроились, а другие рассердились, решив, что их просто обманули.

Накануне, 24 июля, Борис Ливанов оставил весьма неоднозначную запись на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. "Торжественно клянусь, что замышляю только шалость и шалость удалась, счастливо оставаться милая Маша ... эй, а было весело, если честно! ;D" – написал Ливанов. Позднее Голубкина подтвердила, что "убежала".

Поклонники неоднозначно отнеслись к случившемуся. Одни расстроились, что сорвалась "свадьба года", другие – рассердились. Дескать, Борис и Мария их попросту обманули, а на самом деле "пиарились".

"Это они так решили зарабатывать. Нынче это модно. Ливанов младший живет за счет стареньких папы с мамой, да и Марию не расхватали", "Пьющий философствующий интеллигент – обычная для России история...", "СКОЛЬКО ВРАНЬЯ! Оба брешут направо и налево, лишь бы продать себя и заработать на выпивон!", "Чего и следовало ожидать(", "Рассуждения инфантильного подростка лет 11ти, а не взрослого 45летнего дядьки. За всю жизнь ничего стоящего не сделал, пальцем не пошевелил чтоб хоть в чем то состояться, только и ждёт как у него само все "сложится", и ещё командовать в семье хочет, с какого то бодуна", "с самого начала вся эта история про голубкину и ливанова плохо пахла. оба пиарились, а когда добились своего, решили "расстаться на время"... ну-ну... В какой-то момент я поверила, что между ними дейтсивтельно что-то есть. И порадовалась за Машу. Очень жаль, если это все ложь ради пиара. Чувствую себя обманутой(((" – высказались пользователи интернета.

Ранее Борис Ливанов дал большое интервью, в котором рассказал о разрыве "на время" с Марией Голубкиной и отметил, что надеется на возобновление отношений.

"Надеюсь, все у нас как-нибудь образуется. Как говорят в моей семье: настоящая любовь – когда без человека жить невыносимо. С ним непросто, но без него невозможно. Думаю, это и называется осознанным состоянием взрослой любви. Может, сорок пять лет – мало, нужно дождаться шестидесяти пяти, восьмидесяти пяти, чтобы пришла жизненная мудрость и ко мне, и к Маше? Готов ждать. Все равно выиграю – рано или поздно. Пока мы с Машей решили взять паузу и на время расстались", – поведал Ливанов.

Борис рассказал, что Мария сейчас очень занята репетициями, а вскоре отправится на гастроли. Он же пишет сценарий. Чтобы не докучать и не отвлекать друг друга, они решили сделать паузу.

Тем не менее, Борис благодарен Марии. "В душе всколыхнулись какие-то забытые чувства, романтика. Как в юности, когда кажется, будто за спиной выросли крылья. Однако вскоре за эйфорией наступило отрезвление и "понимание, что нужно решать массу более приземленных проблем", – цитирует Ливанова "Караван историй".