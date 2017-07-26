Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
В Подмосковье 27 июля состоится главное светское событие года – свадьба Никиты Преснякова. Старший внук Аллы Пугачевой считает, что 27.07.17 – хорошее сочетание для ответственного события. Он любит такие даты!
А Примадонна прервала отдых в Прибалтике и сегодня в 10 утра поездом прибыла на Рижский вокзал Москвы. Она хочет прийти в себя после дальней дороги, сделать прическу и лично проконтролировать приготовления к торжеству.
Сценарий свадьбы Никита и его избранница Алена Краснова придумали сами. С утра влюбленные распишутся в ЗАГСе, ну а кольцами обменяются уже на свежем воздухе – в элитном подмосковном дачном поселке. Правда, вместо марша Мендельсона будет звучать тяжелая музыка – свадьба пройдет в роковой стилистике. Роковым будет и первый танец – молодые, как говорят, два месяца его репетировали.
Как писали ранее Dni.Ru, Кристина Орбакайте не давала сыну никаких советов касаемо предстоящего события. "Я не люблю навязываться, к тому же я не эксперт в проведении свадеб – никого из детей пока не женила, – объяснила певица. – Я эксперт по выступлению на свадьбах. Могу пообещать, что выступлю и у Никиты. К тому же и он, и Алена – самостоятельные взрослые люди со своими вкусами. И хотят проявить креатив. Например, что касается наряда молодых, то решили, что это будет микс рока и женственности. Такой вот символ музыки и моды".
На торжество приглашены 200 гостей, среди которых – Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, семья Буйновых и другие звезды из ближнего круга Примадонны. Кормить их, как выяснила "Теленеделя", будут по VIP-меню – подадут горячее из мяса, рыбы, роллы и изысканные закуски. Ну а на десерт – огромный торт, выполненный опять же в роковой стилистке. Как говорят, он стоит около двух миллионов.
Грядущее торжество обойдется семье, по слухам, в несколько десятков миллионов рублей, ведь делают его самые дорогие специалисты. Декоратором, например, пригласили Лидию Симонову, которая занималась оформлением свадеб самой знаменитой пары Instagram Мурада и Натальи Османн, фигуристов Татьяны Волосожар и Максима Транькова, актрисы Анны Хилькевич. Имиджмейкером события будет звездный модельер Джемал Махмудов – в его платьях на открытии Московского кинофестиваля по красной дорожке шли многие актрисы.
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