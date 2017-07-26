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51-летняя Штурм с волосатыми ногами оскандалилась в Болгарии

Наталья Штурм. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Имя Натальи Штурм в последнее время все больше ассоциируется не с былым творчеством певицы, а со скандалом. Все дело в том, что женщина, которой перевалило за полвека, не может и дня прожить, не выложив фотографию обнаженных округлостей. Шквал критики и упреков обрушивается на артистку день за днем со стороны подписчиков. Что уж там подписчики! О голых прелестях Натальи написало местное болгарское СМИ. Именно там на данный момент отдыхает звезда 90-х.
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"Ну теперь и Болгария подключилась к обсуждению моих #titsgram. А фото самое стильное поставили! Чувствуют киркоровы, где style and modern. Умницы, это мое любимое фото", – подписала фотографию газетной статьи с изображением своей обнаженной груди Наталья.

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Даже не знающий болгарский язык поймет, что гостеприимный народ солнечной республики не особо доволен распущенным поведением певицы. Журналисты обратили внимание и на некий "космат крак" (волосатая нога. – Прим. ред.), который служит опорой для поднятой ноги Штурм. Судя по следующему фото, "крак" принадлежит молодому человеку, который явно не сыном приходится артистке, хоть и годится в сыновья.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)

Сама Наталья объяснила причины столь распущенного поведения. "Я не буду пересаживаться, как "мальчик на ослике", в угоду толпе. Буду и дальше показывать то, что считаю красивым, креативным и художественным, благо тело у меня тренированное, в отличие от ваших дряблых языков. А журналистам спасибо, что уловили суть – я действительно занимаюсь фитнесом уже 20 лет и как любой человек, которому есть чем похвастать, делюсь своими достижениями со зрителями. Цель – чтобы как можно больше людей были стройными, здоровыми и позитивными", – подписала фото в Instagram звезда.

Однако и тут певицу отказались понимать интернет-пользователи. "И похожа на собутыльника Осина!", "Господи, вы что одна в зал ходите? Сейчас это модно, вот все туда и прут. Так что, сейчас у многих красивые тела. И что теперь? Всем голыми ходить? К тому же, показать фигуру можно и в купальнике, который соответствует вашему возрасту, а не трясти силиконовыми сиськами. Аж противно", "Вот Джей Ло – это другое дело. Вот это шик, это искусство, можно даже сказать музейный экспонат. А тут обезумевшая бабулька, про которую все забыли, решила о себе напомнить, но, к сожалению, неудачно, потому что вы потеряли даже ту аудиторию, которая вас помнила и уважала. Старческий маразм", – разразились критикой подписчики Штурм. 

Автор: Василиса Моргунова26 июля 2017, 18:40
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