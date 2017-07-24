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Известный блогер о голой 51-летней Наталье Штурм

Наталья Штурм. Фото: instagram.com/nataliashturm
Некогда популярная певица Наталья Штурм устроила встряску своим поклонникам. Причем, судя по обнаженной фотосессии на море, женщина не без удовольствия трясла всем, чем только можно, перед объективом фотоаппарата. Интернет-блогер Валерия Любарская в беседе с Dni.Ru выразила свое отношение к поступку Натальи.
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"Прочитав данную новость, я поняла, что у артистки действительно очень говорящая фамилия. Большую часть своих поклонников из Instagram она как раз-таки взяла штурмом. Как по мне, так обнажаться – это должна быть либо крайняя стадия, либо полностью осознанный выбор, но когда больше нечего показать. Если поклонникам нравится и они приветствуют, то почему бы нет. Но когда это делают не модели, а тем более дамы в возрасте, то это уже другой уровень осознанности", – поделилась мнением Лера.  

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На данный момент Штурм находится на отдыхе в Болгарии, откуда регулярно выкладывает фотоотчет на своей официальной страничке в Instagram. Свежие снимки буквально переполошили ее многочисленных подписчиков. Дело в том, что на большинстве фотографий певица запечатлена на нудистском пляже без бюстгальтера. Мало того что женщина зачастила с обнаженкой, так еще и описания фото сочиняет такие, будто провоцирует подписчиков оставить недоброжелательный комментарий.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)

"Старуха сошла с ума на старости лет", "Народ с нетерпением ждет полного ню, дерзай Наташа! Видно, школьный роман совсем окончен", "Мне кажется, некрасиво взрослой женщине выкладывать такое фото", "Уже да. Уже все, поезд ушел. Дряблость кожи, ее несовершенства, неровности, старость неизбежна, как ни крути, а кадр похож на сцену из порно для извращенцев", "Даааа, любой ценой привлечь внимание, была о вас лучшего мнения, и это мама несовершеннолетнего сына", – обрушились на Наталью с критикой подписчики.

Напомним, Наталья Штурм в девяностых годах была довольно популярной артисткой. Сразу же после распада Советского Союза на нее вместе с рядом других исполнителей свалилась неожиданная слава, которая ушла так же быстро, как и пришла.

Самым известным хитом данной певицы была песня "Школьный роман", времена которой давно прошли. Не каждый готов мириться с потерей популярности. Так и Штурм, по всей видимости, любыми способами старается удержаться на плаву. С такими-то "поплавками" – как не удержаться! 

Автор: Василиса Моргунова24 июля 2017, 17:02
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