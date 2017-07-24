Певица побила Волочкову голой грудью

Некогда популярная певица Наталья Штурм произвела фурор среди поклонников. Артистка смело разделась на нудистском пляже, за что фанаты сравнили ее с балериной Анастасией Волочковой, которая также любит демонстрировать свое тело.

Наталья Штурм отдыхает в Болгарии. Певица регулярно выкладывает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram пикантные фотографии, демонстрируя свою стройную фигуру. Однако свежие снимки буквально переполошили ее многочисленных подписчиков. Наталья объявила о том, что собирается посетить нудистский пляж, а затем воплотила свое обещание в жизнь.

Артистка опубликовала фотографии, на которых снялась в купальнике, причем на паре-тройке снимков запечатлена без бюстгальтера. Наталья смело обнажила свой внушительный бюст, а также продемонстрировала черные трусики, снявшись в весьма откровенной позе. "Как и обещала – нудистский пляж и я одна на нем одета. Свобода есть осознанная необходимость. Спиноза, однако) Только вверх..." – подписала фотографии Наталья Штурм.

Подписчики просто впали в шок от увиденного. А когда пришли в себя, оставили неоднозначные комментарии, причем некоторые из фанатов сравнили певицу со скандально известной балериной Анастасией Волочковой, которая также является любительницей продемонстрировать свои формы в купальнике (и без).

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Июл 23 2017 в 7:20 PDT

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Июл 23 2017 в 6:23 PDT

"Ничего себе, замашка! Вот тетушка жжет в пятьдесят лет, похлеще Волочковой будет. Трусики-то, главное, чтобы следом за лифчиком не слетели", "ого!!! Трусики круче чем у волочковой!!!!", "И на старуху бывает проруха)", "Вам не стыдно, если Ваш сын ЭТО увидит??????", "Конечно можно , но не для широкой аудитории. Сильно перехваливаете себя Наталья, изъянов полно , до идеального тела надо пахать и пахать", "Ну в принципе уже можно и без труселей! Что уж там!" – высказали свое мнение ошеломленные подписчики.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Июл 23 2017 в 10:36 PDT