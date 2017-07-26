Певица Алсу откровенно о муже и другой женщине

Певица Алсу решила поговорить с фанатками о семейной жизни. Она призналась, что и в ее, казалось бы, гармоничных отношениях с мужем все не всегда гладко.

Певица Алсу уже 11 лет счастливо замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Артистка подарила супругу троих детей: очаровательных дочек Сафину и Микеллу и сына Рафаэля. Семья производит впечатление идеальной, однако Алсу призналась, что это далеко не так.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица призналась, что у нее нет формулы идеального брака и что даже за 11 лет совместной жизни она все еще учится выстраивать отношения внутри семьи. Главная трудность заключается в том, как преодолеть кризис, ссоры и прочие проблемы. По мнению Алсу, многое зависит именно от женщины.

"Где-то надо и промолчать, где-то не обратить внимания, где-то запомнить и ответить в более подходящей обстановке😈, где-то настоять на своём. И 👆🏻никогда не забывать, что мы женщины💅🏻💄👗👠 Мужчины любят глазами и хотят видеть перед собой красоту. Не забывайте подкрашивать реснички, красить губки, иногда устраивать романтические вечера или выходные специально для двоих, отправив детей к родителям или пораньше уложив спать", – посоветовала певица.

Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) Июл 25 2017 в 12:21 PDT

Алсу отметила, что очень важно хоть немного уделять внимания интересам супруга (если женщина их не разделяет), поскольку наплевательское отношение может привести к печальным последствиям. "Проявите хотя бы минимальный интерес. Попробуйте понять, что он в этом находит интересного. Мужчине очень важно это. Иначе он просто будет искать это внимание где-то в другом месте или у другого человека, может, и у другой женщины😡 А это уже очень плохо", – предупредила Алсу.

Артистка сделала вывод, что женщинам нужно всегда балансировать. А еще немаловажным аспектом в отношениях является... время. "Со временем мы сами часто начинаем иначе смотреть на многие вещи. Я, например, сейчас сама удивляюсь каким-то вещам, поступкам, которые меня ужасно огорчали в начале нашей с Яном жизни. А сейчас вспоминаю и думаю, и зачем я тратила свои нервные клетки, которые, кстати, не восстанавливаются👆🏻, на такую ерунду, такие мелочи. Сейчас даже бы значения не придала. А тогда 🙈" – призналась артистка.

Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) Июл 8 2017 в 11:47 PDT

Ну и главное, по мнению Алсу, это доверие. "Без него невозможно продолжать жить вместе. Знаете, у нас с вами такая "бурная" и богатая фантазия. Что, бывает, напридумываем себе столько и такого 🙈🙈🙈, что потом уже и не помним, откуда это всё взялось. А в итоге, всё оказывается иногда совсем и совсем не так. Зато к этому моменту мы себя истерзали, измучили подруг, ну, и, конечно, умудрились довести мужа и заодно поругаться!🔫🔫 Доверяй, но проверяй как-нибудь втихаря😶 А шуми уже только тогда, когда есть реальные на то основания!😤👊🏼" – написала певица.