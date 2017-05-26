Внешность родившей 33-летней Алсу вызвала вопросы

Популярная певица Алсу, недавно в третий раз ставшая мамой, нечасто радует поклонников личными фото в Instagram. А те снимки, что изредка появляются, еще долго потом обсуждаются в Сети.

Светские СМИ растиражировали свежее изображение Алсу. "Вот такая я в повседневной жизни😃 Узнали бы?🙈" – кокетливо спросила у своих подписчиков исполнительница. Вот тут и начались споры.

Одни отметили, что певица без грима выглядит чуть ли не как школьница. "Ну как, как можно оставаться такой молодой и вообще не меняться с годами?!", "Алсу, вы в холодильнике спите что ли?!" – вопрошают удивленные пользователи Сети.

Другие комментаторы принялись упрекать Алсу за возможное использование фотошопа, потому что ее лицо выглядит подозрительно гладко и слегка размыто, тогда как остальные детали на снимке четкие и резкие. "Алсу, ну Вы же не Анна Семенович, чтобы фотошопить свои фотографии, зачем оно Вам? Вы и так красивая", – пишут недовольные.

Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) Май 25 2017 в 10:59 PDT

Преданные же поклонники артистки, обожающие Алсу еще со времен "Зимнего сна" и "Первого раза", сошлись во мнении, что в жизни она выглядит даже еще лучше, чем при полном параде на сцене.

К слову, ранее певица, обладающая незаурядной внешностью, доказала естественность своих губ. Артистка показала детское фото, на котором запечатлена в 12-летнем возрасте. "Примерно 95-ый", – коротко подписала фото артистка.

Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) Янв 12 2017 в 9:37 PST

Один из подписчиков звезды припомнил слухи, которые регулярно освещались в СМИ, о якобы искусственной красоте артистки. Дескать, пухлыми губами наградил певицу вовсе не Бог. Опубликовав фотографию, Алсу доказала натуральность своей красоты. "Губы!!!! а то накачааала накачала😂😂😆👍" – порадовался поклонник певицы.