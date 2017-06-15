Пропавшая после родов Алсу вернулась во всем блеске

Популярная певица Алсу родила в августе прошлого года сына и на долгие месяцы пропала с радаров светских хроникеров. Поклонники артистки уже забеспокоились, где их любимица, и вот наконец она вернулась во всем блеске.

Исполнительница до радостного события была активным пользователем социальных сетей, но, став мамой в третий раз, забросила все свои аккаунты. После родов звезда не выкладывала в Instagram фотографии на протяжении семи недель. Тут уж любой бы забеспокоился.

Певице пришлось прервать молчание в соцсетях. Тогда Алсу объяснила, что для отсутствия в интернете у нее есть уважительная причина. "Я никуда не пропадала, а просто была МАМОЙ на все 100%", – сообщила артистка.

С тех пор периодически исполнительница радовала подписчиков своими снимками в микроблоге, но в свет она не выходила, концерты не давала, поэтому многие по ней соскучились.

И вот 15 июня Алсу поделилась актуальными фотографиями сделала объявление на радость преданным поклонникам. Она позирует возле двери с табличкой, на которой указано ее имя. "Артистка вернулась, – сообщила исполнительница. – 🇷🇺✊🏻 Ждали?"

Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) Июн 15 2017 в 9:07 PDT

Поклонники принялись ликовать и выражать радость по поводу решения певицы, прервавшей наконец затяжной декрет. Многие отметили, что Алсу по-прежнему стройна и прекрасна, будто и не было трех родов, все та же юная девушка с открытым, приветливым взглядом и голливудской улыбкой.

Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) Июн 12 2017 в 3:46 PDT

В другом сообщении звезда поделилась своими творческими планами на обозримое будущее. "Торжественно обещаю в следующем году порадовать кое-чем новым☺ и неожиданным🙊😉 Ура!!" – написала артистка, назначив своим почитателям свидание на Премии МУЗ-Тв в 2018 году.

Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) Июн 15 2017 в 9:57 PDT

А пока Алсу можно увидеть 17 июня на спортивном мероприятии. "Через 2 дня здесь состоится церемония открытия Кубка конфедераций–2017 ⚽⚽⚽ Встречаемся на трибунах "Санкт-Петербург Арена" в эту субботу!" – позвала друзей на футбол певица.