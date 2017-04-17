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Мать защитила мужа Федоровой во время семейной ссоры

Оксана Федорова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Телеведущая, певица, дизайнер Оксана Федорова дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни. По словам красавицы, во время семейных конфликтов мать встает на сторону ее мужа.
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Оксана Федорова замужем уже шесть лет. Разумеется, не обходится без споров и трений. "Если ругаемся, то свекровь всегда на моей стороне, а мама защищает мужа. Но долго конфликт не длится. Мы просто понимаем: что бы ни случилось, мы должны быть единым организмом. У нас один общий корабль, который плывет к своей цели, и нам надо выдержать все шторма в бушующем море", – объяснила телеведущая.

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Однако ссоры в семьей происходят с каждым годом все меньше. "Мы просто разделили с супругом обязанности, чтобы не мешать друг другу. Все, что касается вопросов строительства, безопасности, я доверяю мужу. Творческие моменты беру на себя. Не лезу в вопросы супруга. Хотя иногда хочется быть вездесущей", – призналась Оксана.

По ее мнению, нужно всегда поддерживать отношения, несмотря на срок брака. "У нас есть традиция – воскресные обеды всей семьей, совместные походы с детьми на аттракционы. Муж часто делает мне сюрпризы. Андрей умеет удивлять: никогда не предупреждает заранее, а потом внезапно оказывается на моих мероприятиях", – рассказала Федорова.

Дизайнер рассказала о том, как муж старается радовать ее. "Люблю, когда супруг привозит подарки из поездок, командировок. И хотя магазины – это не его история, он находит время, старается. Знает, что я люблю селекционные парфюмы. Понимаю, что у мужчины мало времени, но приятно, что он выбирает – на свой вкус", – цитирует Оксану Федорову Starhit.

С недавних пор муж приучил супругу к закаливанию. "Оно хорошо пробуждает организм, учитывая, сколько дел обычно нас ждет впереди. Предложил нырять в прорубь. Он сам подготовленный, ему это ничего не стоит. Для меня, конечно, было удивительно ходить по снегу, окунаться. Но я привыкаю. Скоро и детей начнем закаливать. Сейчас каждое мое утро начинается с холодного душа, стакана воды и упражнений", – похвасталась телеведущая.

Автор: Наталья Аряева17 апреля 2017, 10:53
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Необычные свадебные платья Федоровой

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