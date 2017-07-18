Седокова показала четвертую дочь

Трижды мама Анна Седокова выложила в Instagram фото, похваставшись пополнением в семье. Поклонники пожелали Ане сил, чтобы справиться с четырьмя малышами.

"Привет, меня зовут Мару. Я у мамы четвертая дочка и шестой ребенок", – подписала фотографию с очаровательным щенком певица. Подписчики тут же принялись расспрашивать Анну, какой породы ее новый питомец и почему ребенок шестой. Седокова, как всегда, оказалась открытой и общительной, пояснив, что помимо трех дочерей, своими детьми считает собаку Булку и нового питомца Мару. "Кто шестой?", – удивились фолловеры. По мнению поклонников звезды, тем самым шестым является возлюбленный Анны, которого девушка до сих пор не представила общественности.

Не так давно Седокова стала колумнистом глянцевого издания. Звезда активно делится личным опытом и показывает, что мирское ей не чуждо. В недавней статье пышногрудая красотка вспомнила историю из жизни одной своей подруги. По словам Анны, ее знакомая встречалась с небезызвестным политиком. И все бы ничего, если бы мужчина не был женат.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Июл 18 2017 в 3:54 PDT

Как вспоминает Седокова, они с приятельницей по имени Татьяна сидели в ресторане, и та охотно делилась со звездой подробностями интимных отношений с государственным деятелем. "Потом я смотрела на него, такого могущественного и жестокого, в костюме таком темно-синем (и жена рядом такая серьезная) – он грозно рассказывал про реформы в стране, а я видела в нем лишь человека, делавшего куннилингус Танечке", – рассказала певица.

Несмотря на то, что однажды Аня зареклась не пропагандировать секс из-за личной травмы, в своих клипах знаменитость по-прежнему демонстрирует, в какой прекрасной форме она находится, на радость своим многочисленным поклонникам. В начале июля звезда выложила в Сеть весьма откровенное видео на песню "Увлечение". К моменту написания материала ролик набрал более трех миллионов просмотров на YouTube.