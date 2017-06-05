Поплавская и Суханкина кинулись на шею ревущему Джигурде

Никита Джигурда на ток-шоу носился по студии, как раненый зверь в клетке. Актриса Яна Поплавская и адвокат Катя Гордон бросились на шею ревущему артисту, чтобы его успокоить.

Никита Джигурда стал очередным звездным гостем передачи Оскара Кучеры "Звезды сошлись". Суть передачи в том, что знаменитости собираются в одной студии, чтобы высказаться о каком-либо событии. На сей раз обсуждалась личная жизнь Никиты Джигурды.

Сам артист носился по студии, как загнанный зверь, ругался с мужчинами, которые пытались пристыдить Никиту за то, что он выставляет свою личную жизнь напоказ, пиарится и делает из любых своих действий шоу. Так, актер Александр Пашутин прямо заявил, что у артиста должно быть чувство своего достоинства, а бывший-любовник Аллы Пугачевой Сергей Челобанов рассказал, что ему тоже предлагались большие деньги за его откровения. "Но честь дороже", – коротко объяснил свой отказ артист.

А вот Никита пытался каждому объяснить, что ходит на передачи для того, чтобы "открыть правду" и отстоять честь своей "богини" Марины Анисиной. Джигурда показал свидетельство о расторжении брака с прославленной фигуристкой, начал ругать адвоката Сергея Жорина, пытаясь перекричать своим рычащим голосом возмущенные голоса в студии.

Отметим, что на передаче находилась экс-супруга Жорина Катя Гордон. Она выскочила к Никите, обратилась к публике с требованием прекратить травлю Джигурды, и одновременно пытаясь успокоить раскрасневшегося от крика артиста.

Актриса Яна Поплавская, также сидящая рядом с Гордон, долго уговаривала Никиту взять себя в руки, понизить голос, но в итоге не выдержала и обняла его. Джигурда, до этого громко разговаривавшей с певицей Маргаритой Суханкиной (та предлагала ему организовать антрепризу, называя Никиту прекрасным актером), сильно обнял Поплавскую. Едва та отпустила его, Маргарита тоже кинулась ему на шею. "Обнимашки", – коротко сказал Джигурда, а потом поставленным голосом начал громко молиться.

"Мне его очень жалко. Это плата за публичность", – сказала Поплавская, заявившая, что многим нравится и многие ищут грязное белье, причем не только знаменитостей, выставляя напоказ фотографии интимного характера, в поиске успеха и славы.