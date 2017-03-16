Как изменилась Оксана Федорова

В рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week состоялся показ Оксаны Федоровой. Дизайнер появилась на публике в обновленном виде: с другой прической и необычном костюме.

Оксана Федорова презентовала коллекцию одежды, а в финале шоу по традиции сама прошлась по подиуму. Для выхода в свет 39-летний модельер выбрала серый брючный костюм. Завершала образ обновленная прическа. Оксана отрезала себе челку и поменяла цвет волос. О своем триумфе Федорова рассказала на официальной страничке в социальной сети Instagram. Дизайнер опубликовала видеозаписи с показа.

Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на ролики Федоровой. Фанаты осыпали ее комплиментами. "Оксаночка вы дар Божий", "Удачи Вам Оксана! Вы очень талантливы и очень красивая! Счастья Вам", "Умничка💕💕💕", "Где-то прочитала, преобладание серого в одежде, признак ума его хозяина! Спасибо за умную коллекцию!", "Хороша😍", "Очень красивая! 🌼🌼🌼🌼🌼", "Вы прелестна", – выразили свое восхищение поклонники.

Однако нашлись и те, кто не разделил восторгов фанатов. "Вам очень и больше идет полностью открытое лицо без челки", "Все стали дизайнерами!😂😂😂", "Оксана, вы такая красотка! но этот костюм... он вас ужасно портит((( придает возраста... ну зачем вы так?((" – отметили перемены во внешности Федоровой подписчики.

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe�� (@fedorovaoksana) Мар 15 2017 в 2:48 PDT

В последние несколько лет Оксана действительно изменилась. Федорова не только обзавелась супругом, двумя детьми, увлеклась танцами, но еще и открыла для себя новый род деятельности. Новоиспеченный дизайнер несколько поправилась, что заставляет журналистов регулярно приписывать ей беременность. Сама Оксана на эти слухи не обращает внимания.

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe�� (@fedorovaoksana) Ноя 9 2016 в 3:27 PST

Периодически в СМИ появляется информация о том, будто Федорова пользовалась услугами пластических хирургов. "Может быть, когда-нибудь я прибегну к пластике. Видимо, когда-то наступает такой момент. Хотя, возможно, к тому времени изменится и мое состояние, оно будет другим. И тогда духовный мир будет превалировать над желанием изменить что-то в своей внешности кардинально. Но если что-то будет мне очень мешать, мы посмотрим", – ответила на слухи Оксана в недавнем интервью.