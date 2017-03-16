Как изменилась Оксана Федорова
Оксана Федорова презентовала коллекцию одежды, а в финале шоу по традиции сама прошлась по подиуму. Для выхода в свет 39-летний модельер выбрала серый брючный костюм. Завершала образ обновленная прическа. Оксана отрезала себе челку и поменяла цвет волос. О своем триумфе Федорова рассказала на официальной страничке в социальной сети Instagram. Дизайнер опубликовала видеозаписи с показа.
Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на ролики Федоровой. Фанаты осыпали ее комплиментами. "Оксаночка вы дар Божий", "Удачи Вам Оксана! Вы очень талантливы и очень красивая! Счастья Вам", "Умничка💕💕💕", "Где-то прочитала, преобладание серого в одежде, признак ума его хозяина! Спасибо за умную коллекцию!", "Хороша😍", "Очень красивая! 🌼🌼🌼🌼🌼", "Вы прелестна", – выразили свое восхищение поклонники.
Однако нашлись и те, кто не разделил восторгов фанатов. "Вам очень и больше идет полностью открытое лицо без челки", "Все стали дизайнерами!😂😂😂", "Оксана, вы такая красотка! но этот костюм... он вас ужасно портит((( придает возраста... ну зачем вы так?((" – отметили перемены во внешности Федоровой подписчики.
В последние несколько лет Оксана действительно изменилась. Федорова не только обзавелась супругом, двумя детьми, увлеклась танцами, но еще и открыла для себя новый род деятельности. Новоиспеченный дизайнер несколько поправилась, что заставляет журналистов регулярно приписывать ей беременность. Сама Оксана на эти слухи не обращает внимания.
Периодически в СМИ появляется информация о том, будто Федорова пользовалась услугами пластических хирургов. "Может быть, когда-нибудь я прибегну к пластике. Видимо, когда-то наступает такой момент. Хотя, возможно, к тому времени изменится и мое состояние, оно будет другим. И тогда духовный мир будет превалировать над желанием изменить что-то в своей внешности кардинально. Но если что-то будет мне очень мешать, мы посмотрим", – ответила на слухи Оксана в недавнем интервью.
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