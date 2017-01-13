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Алсу доказала натуральность своих губ
Певица Алсу, которая после рождения третьего ребенка, предпочитает находиться в тени, регулярно делится с многочисленными подписчиками своей странички в Instagram фотографиями. Так, популярная исполнительница опубликовала снимок, на котором запечатлена в 12-летнем возрасте. "Примерно 95-ый", – коротко подписала фото Алсу.
На фотографии будущая артистка заснята крупным планом с весьма серьезным выражением лица. Поклонники не оставили без внимания (и комментариев) свежую публикацию своей любимицы. "Хорошенькая!!!;)))))", "А какой взгляд 😀😀❤️", "Такая юная🌸", "Какая красавица 😍 ", "Такой взгляд серьезный 😊", "Какой теплый снимок 😊😍", "Мало изменилась)разве что краше стала с возрастом🌺🌺🌺" – так звучала лишь часть восхищенных отзывов фанатов.
Кое-кто даже припомнил Алсу слухи, которые регулярно освещались в СМИ, об искусственной красоте артистки. Дескать, пухлыми губами наградил певицу вовсе не Бог, а пластический хирург. Опубликовав фотографию, Алсу доказала натуральность своей красоты. "Губы!!!!а то накачааала накачала😂😂😆👍" – прокомментировал сплетни пользователь Сети.
Напомним, что недавно родившая в августе 2016 года сына Алсу вышла из декрета. Популярная певица представила публике новый клип на песню "Я пойду чуть-чуть поплачу". Посмотрев видео, поклонники и журналисты дружно восхитились похорошевшей и похудевшей Алсу. Исполнительница вернула прежние формы в рекордно быстрые сроки. Однако возвращаться на сцену певица пока не спешит.
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