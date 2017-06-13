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Жена сообщила о другой женщине Маковецкого

Сергей Маковецкий с женой Еленой. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Жена известного артиста Сергея Маковецкого Елена дала откровенное интервью. Она заявила, что готова изолировать любую женщину, которая покусится на ее мужа.
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Сегодня, 13 июня, Сергей Маковецкий отмечает день рождения. Прославленному артисту исполняется 59 лет. Из них 35 Сергей прожил в браке с женой Еленой. Она, будучи из благополучной адмиральской семьи, оставила все, взяв только маленького сына Дениса от первого брака, и ушла жить к начинающему актеру Сергей Маковецкому, который не имел ни постоянного заработка, ни квартиры.

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" У ребенка не было письменного стола, и он вынужден был читать книжку в туалете. Стыдно было пригласить в гости друзей. Тут же лежала больная мама Лены... И все – в одной комнате с соседкой. Это могло испортить наши отношения, и нас бы поняли", – отметил Маковецкий.

Усугубляло ситуацию то обстоятельство, что Сергей на съемочной площадке и на сцене регулярно встречал молоденьких красивых актрис. Однако Елена была спокойна за мужа. "Если вдруг Сережа влюбится... Понимаете... В течение дня я знаю, где он. И он знает, где я. У нас не может быть такого, как случилось у моей приятельницы – в паспорте мужа она вдруг увидела, что у него есть ребенок. Если не будет приходить ночью, я не буду знать, где он, – да неужели ж я не выясню? Если там будет замешана женщина, я сделаю все, чтобы ее изолировать. Хотя, если произойдет некий блиц-роман, от которого у Сережи помутится разум, он сам не будет этого скрывать. Жить с нелюбимой женщиной, если любит другую, он не сможет никогда в жизни", – цитируют супругу Маковецкого "Аргументы и факты".

По признанию Елены, они постоянно испытывают друг к другу нежность. Однако, несмотря на самодостаточность их отношений, у Сергея и Елены есть близкие друзья – это ее бывший муж Юрий и его жена. "Можно сказать, мы живем тесной семьей, часто видимся", – сообщила Елена. "Денис даже говорит: у меня две пары родителей. Я крестный отец, а вторая жена его отца – крестная мама", – рассказал Сергей. Елена объяснила, почему смогла сохранить хорошие отношения с экс-супругом: "Это было очень давно: мы и поженились, и расстались по глупости. Была какая-то причина, потом поняли – мелочь".

У супругов есть семейная традиция. "Когда возвращаемся домой и подходим к двери, прежде чем войти в подъезд, мы должны поцеловаться. Если очень холодно и я стараюсь быстрее прошмыгнуть, Сережа меня вытаскивает на улицу...", – рассказала Елена. Сергей добавил: "А если забыли оба, все равно вспоминаем на пороге. И целуемся".

Автор: Наталья Аряева13 июня 2017, 09:37

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