Жена сообщила о другой женщине Маковецкого

Жена известного артиста Сергея Маковецкого Елена дала откровенное интервью. Она заявила, что готова изолировать любую женщину, которая покусится на ее мужа.

Сегодня, 13 июня, Сергей Маковецкий отмечает день рождения. Прославленному артисту исполняется 59 лет. Из них 35 Сергей прожил в браке с женой Еленой. Она, будучи из благополучной адмиральской семьи, оставила все, взяв только маленького сына Дениса от первого брака, и ушла жить к начинающему актеру Сергей Маковецкому, который не имел ни постоянного заработка, ни квартиры.

" У ребенка не было письменного стола, и он вынужден был читать книжку в туалете. Стыдно было пригласить в гости друзей. Тут же лежала больная мама Лены... И все – в одной комнате с соседкой. Это могло испортить наши отношения, и нас бы поняли", – отметил Маковецкий.

Усугубляло ситуацию то обстоятельство, что Сергей на съемочной площадке и на сцене регулярно встречал молоденьких красивых актрис. Однако Елена была спокойна за мужа. "Если вдруг Сережа влюбится... Понимаете... В течение дня я знаю, где он. И он знает, где я. У нас не может быть такого, как случилось у моей приятельницы – в паспорте мужа она вдруг увидела, что у него есть ребенок. Если не будет приходить ночью, я не буду знать, где он, – да неужели ж я не выясню? Если там будет замешана женщина, я сделаю все, чтобы ее изолировать. Хотя, если произойдет некий блиц-роман, от которого у Сережи помутится разум, он сам не будет этого скрывать. Жить с нелюбимой женщиной, если любит другую, он не сможет никогда в жизни", – цитируют супругу Маковецкого "Аргументы и факты".

По признанию Елены, они постоянно испытывают друг к другу нежность. Однако, несмотря на самодостаточность их отношений, у Сергея и Елены есть близкие друзья – это ее бывший муж Юрий и его жена. "Можно сказать, мы живем тесной семьей, часто видимся", – сообщила Елена. "Денис даже говорит: у меня две пары родителей. Я крестный отец, а вторая жена его отца – крестная мама", – рассказал Сергей. Елена объяснила, почему смогла сохранить хорошие отношения с экс-супругом: "Это было очень давно: мы и поженились, и расстались по глупости. Была какая-то причина, потом поняли – мелочь".

У супругов есть семейная традиция. "Когда возвращаемся домой и подходим к двери, прежде чем войти в подъезд, мы должны поцеловаться. Если очень холодно и я стараюсь быстрее прошмыгнуть, Сережа меня вытаскивает на улицу...", – рассказала Елена. Сергей добавил: "А если забыли оба, все равно вспоминаем на пороге. И целуемся".