Владимир Вдовиченков стал отцом

В Москве начались съемки нового драматического сериала, по сюжету которого исполнитель главной роли Владимир Вдовиченков стал заместителем министра образования и папой двух взрослых дочерей. В центре внимания – вечный конфликт отцов и детей в современной трактовке.

Как рассказали изданию Dni.Ru в пресс-службе телеканала ТВ-3, наследниц министра сыграли актрисы Ирина Старшенбаум (известна по фильмам "Притяжение", "Ольга") и Анна Котова ("Вы все меня бесите", "Про любовь").

В данный момент в столице снимается пилотная серия многообещающего проекта. Сценаристом и режиссером проекта выступил Илья Куликов, автор сценариев популярных сериалов "Полицейский с Рублевки", "Закон каменных джунглей", "Чернобыль: зона отчуждения".

Как и в предыдущих работах Ильи, сюжет интригует. Отец Маши и Тани Сергей (Вдовиченков) занимает высокий пост заместителя министра образования и меняет женщин как перчатки. Некоторые из спутниц чиновника – ровесницы его детей.

Младшая дочь замминистра Маша – идеалистка. Она категорически против участия отца в своей карьере и желает всего добиться сама. Она идет работать в обычную школу, где у нее начинается роман с отцом одного из учеников.

Старшая дочь Татьяна, напротив, с радостью пользуется служебным положением отца ради своей карьеры. Однако в семейной жизни она совершенно несчастна. Девушка заводит интрижки с разными мужчинами, отчаянно пытаясь заполнить пустоту внутри себя.

К слову, в реальной жизни у Вдовиченкова тоже двое детей. Сына Леонида актеру в 1993 году родила его экс-супруга Анна. Мамой второй наследницы Владимира Вероники в 2005 году стала его бывшая возлюбленная Ольга Филиппова.