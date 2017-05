У голливудской актрисы рецидив рака груди

Голливудская актриса и певица Оливия Ньютон-Джон прервала гастроли из-за рецидива рака. Однако артистка настроена решительно – она даже не думает сдаваться на милость онкологическому заболеванию.

Оливия Ньютон-Джон должна была выступить в Канаде и Америке. Однако она была вынуждена отменить гастроли, правда, вначале речь шла о болях в спине. Теперь же выяснилось, что недомогание Оливии связано с рецидивом рака груди, передает Reuters. Тем не менее, Ньютон-Джон не падает духом. Артистка уверена, что вернется к работе уже в этом году.

Отметим, что впервые Оливия Ньютон-Джон прошла лечение от онкологического заболевания в далеком 1992 году. Это подвигло ее на то, что она стала заниматься вопросами здорового образа жизни и медицинских исследований. Дальше – больше. В настоящее время у Оливии есть собственный оздоровительный и исследовательский центр в Мельбурне.

К сожалению, рак молочной железы весьма распространен среди зарубежных знаменитостей. В разное время с конкретно этим видом онкологического заболевания боролись такие известные исполнительницы как Анастейша, Шерил Кроу и Соник. А австралийская певица Кайли Миноуг из-за рака даже лишилась возможности стать матерью.

В недавнем интервью Миноуг призналась, что долго свыкалась с фактом, что у нее не будет детей. "Думаю, у каждой женщины есть образ ее будущего ребенка, каждая думает: "Интересно, как он будет выглядеть? Это будет мальчик или девочка? Чем он будет похож на меня?" Но у меня не будет родного ребенка, и это печально. Я долгое время смотрела этому факту в лицо, чтобы наконец принять его", – констатировала артистка.

Напомним, Оливия Ньютон-Джон начинала свою карьеру как певица. Она прославилась благодаря таким хитам, как If Not for You и I Honestly Love You. Однако международной известности Ньютон-Джон добилась в 1978 году благодаря музыкальному фильму "Бриолин", где ее партнером стал Джон Траволта.